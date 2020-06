Sehr gute Arbeitsbedingungen in der Elisabeth-Klinik-Bigge

Hohe Mitarbeiterzufriedenheit in der Anästhesie/ Intensivmedizin

Gute Arbeitsatmosphäre

Ausgeglichene Work-Life-Balance

Große Wertschätzung

Hohe Führungskompetenz!

brilon-totallokal: Das ist das Ergebnis einer aktuellen Mitarbeiterbefragung des Instituts Treatfair aus Stuttgart. Die unabhängige Organisation, die sich mit den Arbeitsbedingungen medizinischer Fachkräfte beschäftigt, hat die Mitarbeiter des Bereichs Anästhesie/Intensivmedizin befragt und bestätigt der Abteilung der Elisabeth-Klinik in Bigge eine Zufriedenheitsquote von 92,5 Prozent. Die Abteilung liegt damit bundesweit auf Platz 2 und gehört so zu den attraktivsten Fachabteilungen in diesem Bereich deutschlandweit. Für Frau. Dr. med. Hiltrud Rütering eine überraschende Auszeichnung. Die leitende Ärztin der Abteilung hatte keine Kenntnis von der Mitarbeiterbefragung und freut sich umso mehr über das positive Ergebnis.

“Dieses Resultat bestätigt uns in unserer täglichen Arbeit. Wir arbeiten Hand in Hand und legen großen Wert auf einen respektvollen Umgang und eine flache Hierarchie. Eine gute Atmosphäre ist die Basis für eine bestmögliche Patientenversorgung. Anästhesie und Intensivmedizin ist ein sensibler Bereich. Patienten begeben sich bei einer Operation vertrauensvoll in unsere Hände. Je besser die Zusammenarbeit unter den Kollegen gelingt, je mehr sich die Kollegen aufeinander verlassen können, desto besser das Ergebnis. Das spüren natürlich auch unsere Patienten.”

Die Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin der Elisabeth-Klinik Bigge beschäftigt neun hochqualifizierte Fachärzte mit großer Erfahrung.

An jedem OP-Tisch arbeiten ein Facharzt und eine ausgebildete Anästhesiefachkraft, um ein höchstes Maß an Sicherheit für den Patienten zu gewährleisten. Für eine optimale postoperative Überwachung steht neben der interdisziplinären Intensivstation mit sechs Betten eine 24-Stunden-Überwachung auf der Intermediate Care mit fünf Betten zur Verfügung. Entscheidungen bezüglich Narkosefähigkeit und Operabilität, beispielsweise von Risikopatienten, werden nach ausführlicher fachlicher Diskussion im Team getroffen.

Mehr als ein Drittel der Fragen wurde von den Mitarbeitern der Abteilung Anästhesie/Intensivmedizin mit “sehr gut”, also der Note 1 beantwortet.

„Lediglich in den Punkten „Fortbildung/Karriere“ sowie „Zeit für Patienten“ haben wir noch keine Bestnoten erreicht, aber auch daran arbeiten wir weiter gemeinsam mit der Klinikleitung“, so die leitende Ärztin der Abteilung Anästhesie/Intensivmedizin Frau. Dr. Hiltrud Rütering.

Elisabeth-Klinik Bigge Die Elisabeth-Klinik ist eine orthopädisch-rheumatologische Fachklinik in kirchlicher Trägerschaft. Seit über 111 Jahren ist sie ein Teil der Josefs-Gesellschaft Köln. Das Krankenhaus verfügt insgesamt über 230 Betten und besteht aus den Abteilungen Orthopädie und Unfallchirurgie, Orthopädische Rheumatologie, Anästhesie und Intensivmedizin, Innere Medizin und internistische Rheumatologie, Radiologie und Geriatrie. Außerdem wird die Elisabeth-Klinik als zertifizierte Wirbelsäulen-Einrichtung der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft geführt. Das Krankenhaus behandelt pro Jahr über 6500 Patienten aus ganz Nordrhein-Westfalen und dem angrenzenden Nordhessen.

Fotoquelle: Elisabeth-Klinik Bigge!

Quelle: Elisabeth-Klinik Bigge

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon