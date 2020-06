Wir bieten wieder persönliche Gespräche an

brilon-totallokal: Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das Team der Caritas Sucht- und Drogenberatung seit dem 16. März Klienten nur telefonisch oder via Video-Telefonie begleiten und beraten. „Wir sind froh, dass das möglich war, und dankbar, dass die Klientinnen und Klienten Kontakt zu uns gehalten haben“, blickt Liliane Schafiyha-Canisius zurück. Aktuell berät das Team 234 Klienten sowie Angehörige und Ratsuchende, seit Jahresbeginn waren es 324.

Das Team weiß aus Gesprächen, dass es für einige Menschen eine schwere Zeit war. „Einige haben verstärkt getrunken oder konsumierten andere Suchtmittel“, berichtet die Suchttherapeutin. Aber viele seien auch abstinent geblieben und hätten sogar in dieser Zeit gelernt, mehr zur Ruhe zu kommen. Und die Krise ist noch nicht vorbei. „Wir müssen damit leben lernen. Dabei wollen wir helfen“, betont Liliane Schafiyha-Canisius. Die Hilfe wird jetzt wieder auch in einem persönlichen Beratungsgespräch angeboten. „Menschen, die vermehrt getrunken haben, sind eingeladen, sich möglichst bald an uns zu wenden, bevor sich die Sucht weiter chronifiziert.“ Bei den persönlichen Gesprächen werden die notwendigen Schutz- und Hygieneregeln – Mindestabstand, Handdesinfektion, Mund-Nasen-Schutz – eingehalten.

Info: Speziellen Hilfen und Angebote für Menschen mit einer Suchterkrankung

S ucht- und Drogenberatung mit Begleitung, Therapievermittlung und Hilfestellung bei der Kliniksuche und Antragstellung

Ambulante Rehabilitation mit kombinierter Einzel- und Gruppentherapie

Betriebliche Suchtarbeit und Prävention

Kontakt:

Die Nummer für die Beratungsstelle in Brilon lautet 02961 7799770, für Meschede 0291 99970 und ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie montags bis donnerstags von 14 bis 16.30 Uhr erreichbar. Natürlich können auch Anfragen via Mail gestellt werden [email protected]. Sollte der Anrufbeantworter eingeschaltet sein, bemühen sich die Mitarbeiter möglichst zeitnah um einen Rückruf.

Persönliche Beratung

Außer in Brilon und Meschede können Sie auch an folgenden Standorten Beratungstermine wahrnehmen:

Winterberg: Hauptstraße 30 (ab 15.07.2020)

Bad Fredeburg: Kurhaus, Am Kurhaus 4 (ab 14.07.2020)

Nach Bedarf Beratung in der Außenstelle Eslohe

