Dem Garten das Wasser reichen

Platzsparendes Bewässerungs-Equipment erleichtert Hobbygärtnern die Arbeit im Außenbereich

brilon-totallokal: Egal wie klein oder groß Garten, Terrasse oder Balkon sind – sobald sich die ersten Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke kämpfen, möchten wir möglichst viel Zeit an der frischen Luft verbringen. Eine bunte Blumenpracht verwandelt jeden noch so kleinen Platz in eine wunderbare Grünoase, die zum Aufenthalt im Freien einlädt. Doch mit dem Aussäen der Samen ist die Arbeit nicht getan. Im Anschluss benötigen Zierpflanzen, Obst und Gemüse – neben guter Pflege – vor allem eines: optimale Feuchtigkeitsversorgung!

Eine kompakte Lösung für alle Hobbygärtner kommt aus Japan: Das vielfach für einfache Handhabung und ansprechendes Design ausgezeichnete Bewässerungssystem Takagi überzeugt durch hochwertige Bedienelemente, die für komfortables Gießvergnügen sorgen. Egal ob feiner Sprühnebel, der empfindliche Pflanzen mit dem nassen Element umhüllt, oder ein harter Strahl, der bei Reinigungsarbeiten auf der Terrasse den Schmutz entfernt – die sechs Bewässerungsfunktionen der „Premium Brause Garden“ garantieren die richtige Einstellung für jede Form der Gartenarbeit. Die Wassermenge ist über den ergonomisch geformten Griff stufenlos regulierbar. Mit der inkludierten Wandaufhängung, welche die Wahl zwischen einem stationären oder mobilen Anschluss lässt, ist die „Kompakte Schlauchtrommel“ nicht nur für den heimischen Garten, sondern auch für Campingausflüge und Bootstouren bestens geeignet.

Der knickfeste Schlauch ist zusammen mit der Brause komplett im Gehäuse verstaubar und so vor Wettereinflüssen jeglicher Art geschützt. Besonders platzsparend ist die „Mini-Box“, deren neues Design bereits mit dem diesjährigen iF DESIGN AWARD ausgezeichnet wurde. Als Weiterentwicklung der kompakten Schlauchbox übertrumpft sie ihre Vorgängerin vor allem in puncto Handlichkeit. Frei nach dem Motto „Plug & Play“ kann das große Gießen sofort beginnen – die passenden Verbindungsstücke zwischen dem Schlauch und den leicht zu reinigenden Brausen garantieren eine hundertprozentige Dichtheit sowie Tropfsicherheit. Weitere Informationen zum Takagi-Sortiment, das mit allen gängigen Bewässerungssystemen kompatibel und im Gartenfachhandel sowie online erhältlich ist, finden Interessierte unter eu.takagi.co.jp/de/ und www.gardenplaza.de.

Fotos: epr/Braun GmbH

Quelle: Braun GmbH

