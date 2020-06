Immer volle Power

SCHUKO® Steckdosen mit USB-Anschluss

brilon-totallokal: Smartphone, Tablet, Smartwatch – die Zahl an Mobilgeräten im Haushalt nimmt stetig zu. Alle diese Geräte müssen regelmäßig geladen werden, meist mit einem eigenen Netzteil für jedes einzelne Endgerät.

Gegen das wachsende Durcheinander an Ladegeräten bietet das Unternehmen JUNG jetzt eine ebenso platzsparende wie umweltfreundliche Lösung: SCHUKO® Steckdosen mit integrierten USB-Anschlüssen. Die Variante JUNG Quick Charge mit Schnellladefunktion hat entweder einen USB-A- oder USB-C-Anschluss und stellt eine elektrische Leistung von 18 Watt bereit. Damit lädt sie Mobilgeräte in kürzester Zeit wieder auf.

So ist beispielsweise ein iPhone 11 in nur 105 Minuten komplett aufgeladen. Daneben bietet JUNG auch SCHUKO® Steckdosen mit zwei USB-Anschlüssen an (Typ A und Typ C). Sie ermöglichen eine besonders platzsparende Elektroinstallation und sind die optimale 3-in-1-Lösung zum Laden mobiler Endgeräte. Sind mehrere Verbraucher angeschlossen, teilt sich der Ladestrom gleichmäßig auf 1,5 Ampere pro USB-Buchse auf – die Steckdose bleibt frei für andere Zwecke.

Die neuen JUNG SCHUKO® Steckdosen mit USB-Anschlüssen sind „made in Germany“ und VDE-geprüft. Natürlich haben alle USB-Steckdosen den bewährten integrierten erhöhten Berührungsschutz und garantieren damit besondere Sicherheit. Die Steckdosen sind zudem nachhaltig und umweltschonend:

Man benötigt nicht länger mehrere Netzteile im Haushalt, um alle mobilen Geräte aufzuladen – das passende USB-Kabel genügt! Mit clever verteilten Steckdosen befinden sich im gesamten Haus stets genug Anschlussmöglichkeiten für Smartphone oder Tablet, ohne die SCHUKO® Steckplätze mit einem Netzteil belegen zu müssen. Beide Varianten der USB-Steckdose eignen sich ideal für die Nachrüstung und stellen damit zum Beispiel auch für ein kleineres Homeoffice eine perfekte Lösung dar. Passend zur übrigen Elektroinstallation sind die SCHUKO® Steckdosen mit USB und JUNG Quick Charge in den Designrahmen der JUNG Serien A und LS erhältlich. Weitere Informationen finden Bauherren und Modernisierer unter www.jung.de/usb-steckdose.

Fotos: epr/Jung.de

Quelle: Albrecht Jung GmbH & Co. KG

