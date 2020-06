Neugestaltung: Parkplatz hinter der Volksbank Sauerland möglichst freihalten

Der Raum hinter der Volksbank wird neu gestaltet

brilon-totallokal: Auf Hochtouren läuft aktuell die Neugestaltung des öffentlichen Parkplatzes hinter dem Gebäude der Volksbank Sauerland in Olsberg. Allerdings: Immer wieder stellen die Beteiligten fest, dass es zu gefährlichen und störenden Rangier-Manövern kommt, weil Verkehrsteilnehmer versuchen, auf dem stark genutzten Gelände noch einen Parkplatz zu suchen. Das Problem: Neben der erhöhten Unfallgefahr behindert solches Verhalten auch den zügigen Fortgang der Arbeiten.

Die Stadt Olsberg bittet deshalb alle Verkehrsteilnehmer, den Parkplatz hinter der Volksbank Sauerland in den kommenden Wochen nach Möglichkeit nicht zu nutzen – insbesondere an Markttagen. Im direkter Nachbarschaft stehen mit den Parkflächen in der Kampstraße, im Umfeld des Marktes oder auch hinter der Konzerthalle ausreichende Stellflächen zur Verfügung, die ebenso „kurze Wege“ in die Innenstadt ermöglichen. „Wenn der Parkplatz hinter der Volksbank Sauerland nicht so stark genutzt wird, unterstützt uns dabei, die Arbeiten so zügig wie möglich fertigstellen zu können“, so Jan Tillmann, Bauleiter der Stadt Olsberg für das Vorhaben.

Quelle: Jörg Fröhling – Stadt Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon