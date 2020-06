Autokonzerte gehen in die letzten Runden

Noch 17 Shows bis Anfang Juli. BonnLive-Initiatoren sind selbst überrascht vom überwältigenden Interesse an Rock, Pop, Techno, Hip-Hop, Comedy und Theater am Westwerk.

brilon-totallokal: Seit Mitte Mai finden am Bonner Westwerk beinahe täglich zwei bis drei Veranstaltungen statt, viele davon waren restlos ausverkauft. Bis zum 5. Juli sind nun noch 17 Shows geplant. Nach 70 Veranstaltungen ist dann erstmal Schluss – das Gelände wird dann wieder zum Umschlag von Baumaterialien benötigt.

„Mit so viel Zuspruch haben wir selbst nicht gerechnet, als wir Mitte April nach einer geeigneten Fläche gesucht haben“, resümiert Simon Reininger, einer der Initiatoren der Veranstaltungsreihe. „Zu vielen Auftritten mussten wir Zusatzshows anbieten – da haben uns Leute zu Hause angerufen, weil sie unbedingt noch ´ne Karte für ihre Freundin brauchten!“ Insgesamt zählen die Veranstalter um die fünfdrei eventagentur und RheinEvents gut 20.000 begeisterte Zuschauer. Viele davon waren mehrmals dabei. „Das fällt spätestens dann auf, wenn dasselbe Auto jedes Mal Starthilfe braucht, weil die Batterie so schwach ist“, klärt Julian Reininger mit einem Augenzwinkern auf.

In den verbleibenden zwei Wochen geben die Veranstalter nochmal richtig Gas: Unter anderem präsentieren sie JEBROER, DAVID PUENTEZ, BRENNAN HEART und schließlich – am 5. Juli – DIE ORSONS, mit denen die BonnLive Autokonzert-Reihe am Westwerk enden wird. Zusatzshows aufgrund der hohen Nachfrage geben ANGERFIST, GESTÖRT ABER GEIL, MO-TORRES sowie DER KLEINE RABE SOCKE.

„Es ist schön zu sehen, dass unser einzigartiges Kulturprogramm die Bonner und sogar deutschlandweit Besucher angelockt und begeistert hat.“, erzählt Julian Reininger, Geschäftsführer der fünfdrei eventagentur stolz. „Auch wenn wir unsere letzten Konzerte nun bekanntgegeben haben und wir ein bisschen traurig sind, dass wir unsere Konzertsaison hier vorerst beenden müssen, freuen wir uns doch gleichzeitig, nochmal gefragte und große Künstler zum Abschluss präsentieren zu dürfen.“, ergänzt Sandro Heinemann, Geschäftsführer der RheinEvents.

Abend für Abend füllt sich das Gelände mit begeisterten Zuschauern, die in ihren Fensterrahmen sitzen und enthusiastisch zur Bühne blicken. „Das schönste an BonnLive ist für uns zu sehen, wie gut es angenommen wird. Wir erhalten von allen Seiten durchgehend positives Feedback, sowohl von den Besuchern als auch von allen Künstlern und Partnern und können es kaum fassen, dass wir trotz – in der für Veranstalter schwierigen Zeit – es geschafft haben, so lebendige und emotionale Konzerte zu erschaffen. Und das in Rekordzeit. Wer sowas einzigartiges miterleben möchte, sollte definitiv eine der letzten Shows nutzen, weil es diese besondere Art von Konzerterlebnis zukünftig nie wieder geben wird.“, hebt Simon Reininger, ebenfalls Geschäftsführer der fünfdrei eventagentur hervor.

Veranstaltet werden die Autokonzerte auf dem Gelände unmittelbar am Bonner Westwerk von der fünfdrei eventagentur und RheinEvents. Die beiden Unternehmen, die seit vielen Jahren das Green Juice Festival bzw. das Panama Open Air organisieren, haben sich in der Corona-Krise zusammengetan und präsentieren neben den Autokonzerten den Kulturstream BonnLive. Vorerst täglich, aktuell wöchentlich zeigen sie seit gut drei Monaten Liveauftritte Bonner Künstler auf dem Internetkanal BonnLive.com. Insgesamt wurden bisher 87 Streams mit über 300.000 Aufrufen veröffentlicht. Über 11.000 € Spenden sind durch den Kulturstream zusammengekommen, während durch die BonnLive Autokonzerte weiter stetig Spenden durch anteilige Ticketeinnahmen gesammelt werden.

Alle kommenden Termine im Überblick:

24.06. Black Fööss

25.06. Anka Zink

25.06. JEBROER

26.06. Lost Frequencies

27.06. Mickie Krause & Stefan Stürmer

27.06. Angerfist (Doppelshow)

28.06. Mirja Boes & Band

28.06. Gestört aber GeiL

30.06. Mo-Torres

02.07. David Puentez

03.07. Le Shuuk

03.07. Montreal

04.07. Brennan Heart

05.07. Kleine Rabe Socke

05.07. Die Orsons

Tickets und Infos gibt es auf www.bonnlive.com.

Das Wichtigste in Kürze:

Termine: bis 5. Juli 2020

Ort: Am Westwerk Bonn, Immenburgstraße

Künstler: u. A. HEINO, FELIX JAEHN, KASALLA, HÖHNER, 257ERS, LOST FREQUENCIES & viele mehr.

Besucher: rund 250 PKW

Tickets: https://www.bonnlive.com

Weitere Infos: https//www.bonnlive.com | fb.com/BonnLiveCom

Quelle: fünfdrei eventagentur GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon