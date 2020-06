Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung ist wieder persönlich für Sie da

Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (kurz EUTB) bietet Betroffenen, Angehörigen und Ratsuchenden wieder persönliche Beratungsgespräche unter Berücksichtigung des Hygienekonzeptes mit Mindestabstand, Händedesinfektion und Mund-Nasen-Schutz an.

brilon-totallokal: Die EUTB richtet sich an Menschen mit Behinderung oder die von Behinderung bedroht sind sowie deren Angehörige. Themen sind alle Teilhabebereiche des Lebens: Mobilität, Hilfen, auch Freizeitgestaltung.

Für die Vereinbarung eines Beratungstermins ist das Team in Brilon: dienstags, in der Zeit von 14-18 Uhr, mittwochs 12-16 Uhr und donnerstags 8-12 Uhr telefonisch erreichbar. Darüber hinaus besteht weiterhin die Möglichkeit, eine Beratung per Telefon oder Mail in Anspruch zu nehmen.

Die EUTB berät im Hochsauerlandkreis an den folgenden drei Standorten:

Brilon: [email protected] 02 96 1-96 57 41 3

02 96 1-96 57 41 3 Meschede: [email protected] 01 51-62 37 38 04

01 51-62 37 38 04 Arnsberg: [email protected] 02 93 2-20 12 29 1

Quelle: Nadine Gebauer – Teilhabeberaterin EUTB Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon