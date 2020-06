Katholische Familienzentrum Brilon erfolgreich re- zertifiziert

Die drei katholischen Kitas St. Elisabeth, St. Maria und St. Petrus und Andreas haben das Re- Zertifizierungsverfahren für das Gütesiegel „Familienzentrum NRW“ erfolgreich absolviert.

brilon-totallokal: Dabei wurden die Leistungsbereiche Beratung und Unterstützung von Kindern und Familien, Familienbildung und Erziehungspartnerschaft, Kindertagespflege und Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Strukturbereiche Sozialraumbezug, Kooperation und Organisation, Kommunikation und Leistungsentwicklung und Selbstevaluation vom Zertifizierungsinstitut pädquis in den Blick genommen.

In den 3 katholischen Einrichtungen in Trägerschaft der Katholischen Kindertageseinrichtungen Hochsauerland Waldeck gem. GmbH werden in 10 Kitagruppen rund 210 Kinder im Alter von 0-6 Jahren betreut.

Nach der Erstzertifizierung im Jahr 2008 hatten nun erstmals die Leitungen Manuela Elias (St. Elisabeth), Silvia Hesse (St. Petrus und Andreas) und Petra Niggemann (St. Maria) die Qualitätsprozesse des Familienzentrums gemeinsam bearbeitet und evaluiert.

