Mittlere Reife mit Mundschutz und Abstand

Zeugnisübergabe für erfolgreiche Marienschüler unter Corona-Bedingungen

brilon-totallokal: Am vergangenen Freitag konnten die 95 Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen endlich ihre Abschlusszeugnisse in den Händen halten.

Auch wenn die Feierlichkeiten in diesem Jahr unter ganz besonderen Bedingungen stattfanden, erlebten die drei Klassen mit ihrer jeweils eigenen Feierstunde auf dem Schulhof ganz sicher ein Event mit hohem Erinnerungspotential.

Im Anschluss an eine ökumenische Andacht unter freiem Himmel richtete zunächst der Vorsitzende der Schulpflegschaft, Klaus Wrede, einige Grußworte an die Absolventen des Mittleren Schulabschlusses. Unter Bezugnahme auf seine eigene Abschlussfeier und die Worte der damaligen Schulleiterin Schwester Bonaventura „Seid Sand im Getriebe der Welt!“, ermutigte Wrede die 55 Mädchen und 44 Jungen dazu, auch mit einer Portion Unbequemlichkeit den weiteren Lebensweg zu bestreiten. „Nehmt nicht alles als gegeben hin, sondern setzt euch für eure Ziele ein. Seid mutig!“

Schulleiter Jürgen Mehler machte in seiner Abschlussrede unter dem Motto “Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel” deutlich, dass man eben nie genau weiß, was einen im Leben erwartet. Um gut auf die Anforderungen der kommenden Zeit vorbereitet zu sein, gab er den ehemaligen Marienschülern eine Wundertüte – gefüllt mit kleinen Alltagsgegenständen (wie z.B. Papiertaschentuch, Pflaster, Kompass, Karabinerhaken, …) – mit auf den Weg. Schließlich sollen sie mit diesen Gegenständen im übertragenen Sinn gut gerüstet sein für all das, was nach der Schulzeit nun kommen mag.

Den Höhepunkt der Veranstaltungen bildete schließlich die Übergabe der Abschlusszeugnisse – wenn auch mit dem gebotenen Abstand und Mundschutz, bevor die ehemaligen Marienschülerinnen und -schüler dann mit ihren Eltern Erinnerungsfotos rund um das Schulgebäude machten. Die Hoffnung auf ein gemeinsames Abschlussfoto zum einjährigen Jubiläum besteht in jedem Fall.

Foto: Marienschule Brilon

Quelle: Marienschule Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon