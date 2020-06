Neue Internetseite der Stadt Brilon ist online

Die Internetseite der Stadt Brilon (www.brilon.de) geht in einem neuen Design an den Start.

brilon-totallokal: Der Relaunch wurde durch die Stadt Brilon in Zusammenarbeit mit der Südwestfalen-IT (Hemer) umgesetzt. Dadurch, dass das neue Design im Rahmen der finanziell verfügbaren Mittel der Stadt Brilon bei der Südwestfalen-IT erarbeitet wurde, konnte(n) Kosten vermieden, aber dennoch eine zeitgemäße Gestaltung des Internetauftritts erreicht werden. Durch die Beteiligung der Briloner Interessen-Vertretung für Menschen mit Behinderung (BIV) wurden zudem neben allgemeinen Punkten der Barrierefreiheit auch Informationen und Aspekte für Betroffene vor Ort aufgenommen. Weitere Anregungen werden auch nach der Aufnahme des Echtbetriebs entgegen genommen und ggf. eingearbeitet.

Die Gestaltung beruht auf verschiedenen Komponenten. Neben klaren Vorstellungen der Verwaltungsführung wurde vor allem auf eine klare Strukturierung und den Charakter eines Online-Rathauses Wert gelegt. Die Tochterunternehmen sowie weitere Organisationen und Einrichtungen und deren Online-Angebote sind in klarer Struktur verlinkt. Bewusst wurde damit auf die Mehrfach-Darstellung von Informationen verzichtet. Insbesondere erfolgt so die Pflege durch die Fachstellen und Informationen müssen nicht an mehreren Stellen aktuell gehalten werden. Das Design für die Seite, den Tourismusbereich und alle weiteren im Relaunch befindlichen Seiten (Waldfee, Kolpinghaus, Wirtschaft, Kindergärten, Forst) ist grundsätzlich annähernd gleich gehalten um weiche Seitenübergänge und vor allem Wiedererkennungswerte zu gewinnen.

Die gemeinsame Online-Präsenz stellt einen ersten Schritt im Rahmen des Aufbaus der Marke „Stadt Brilon und ihre Beteiligungen“ dar. Information, Dienstleistung, Unterstützung, Versorgung, Unterhaltung, Erholung – all diese Bereiche und noch mehr decken die Stadt Brilon und ihre Tochterunternehmen mit ihren Angeboten für die Allgemeinheit ab.

Herr Bürgermeister Dr. Bartsch erläutert hierzu: „Mir ist es wichtig, dass die Stadt mit all ihren Aufgaben und Funktionen als Einheit in Erscheinung tritt und einheitlich wahrgenommen wird. Viele Bereiche wie Krankenhaus, Tourismus, Wirtschaftsförderung, Kultur, Energie, Wasserver- und -entsorgung, Tiefbau oder Gründflächenpflege sind zwar rechtlich in eigenständige kommunale Unternehmen ausgelagert, bilden aber gemeinsam mit der Kernverwaltung den „Konzern Stadt Brilon“. Hinter dieser Marke müssen daher auch all die genannten Funktionen wahrnehmbar sein.“

Viele verwaltungsseitige Informationen und Formulare sind nun unter den jeweiligen Dienstleistungen verlinkt. Ein großer Teil ist über das Dienstleistungsportal der Stadt Brilon erreichbar.

Möglicherweise passen nunmehr bestimmte Verlinkungen auf die städtische Internetseite, die von anderen Stellen (Vereine, Firmen, u.a.) genutzt werden, nicht mehr. Die Stadt Brilon weist darauf hin, dass diese somit ggf. anzupassen sind. Bei Fragen zur neuen Platzierung und auch bei allgemeinen Anregungen kann man sich gern an das Medienteam wenden ([email protected]).

Die Stadt Brilon freut sich auf Ihren Besuch auf Ihrer Homepage www.brilon.de

Bild: Screenshot der Website der Stadt Brilon

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon