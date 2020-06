Book-Influencer werden – Filmworkshop

Du hast ein absolutes Lieblingsbuch? Du hast Sommerferien? Du machst mit beim Sommerleseclub (SLC) der Stadtbibliothek Brilon? Dann bist Du genau richtig in der Bibliothek.

brilon-totallokal: Mach mit und melde Dich an zum Workshop „Book-Influencer werden“.

Dennis Böddicker erklärt Dir, auf was es bei Deinem ersten Filmdreh ankommt. Das Ergebnis des zweistündigen Workshops ist ein Youtube-Film, mit dem Du witzig, nachdenklich oder auch spannend Dein Lieblingsbuch vorstellst. Dennis Böddicker ist Medienpädagoge aus Bielefeld. Viele SLC-Teilnehmer kennen ihn bereits aus den letzten Jahren. In den vergangenen Jahren hat er mit Jugendlichen coole SLC-Filme gedreht.

Die Bibliothek bietet von Mittwoch, den 1.7. bis Freitag, den 3.7. jeweils 2 Workshops pro Tag an. Morgens finden die Workshops von 10 bis 12 Uhr und nachmittags von 14 bis 16 Uhr in der Werkstatt der Bibliothek statt. Teilnehmen können Jugendliche ab 10 Jahren. An den Workshops nehmen immer nur 2 Personen teil, sodass die Abstands- und Kontaktregeln eingehalten werden können.

Die Stadtbibliothek Brilon vergibt in diesem Jahr einen begehrten Leseoskar für den besten Book-Influencer-Film.

Anmeldungen unter Tel. 02961 / 794460 oder [email protected] Brilon.de

Foto: Dennis Böddicker beim Film-Dreh in der Stadtbibliothek Brilon / Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

