Dirk Wiese im persönlichen Dialog

Dirk Wieses Dialogtour macht Station in Neheim

brilon-totallokal: Bei strahlendem Sonnenschein machte am Montagnachmittag dieser Woche die Dialogtour der SPD-Bundestagsfraktion Halt beim Glockenspiel in der Neheimer Fußgängerzone. Dabei nutzten viele Bürger die Gelegenheit mit dem heimischen SPD-Bundestagsabgeordneten, Dirk Wiese, ins persönliche Gespräch zu kommen.

“Nach langer Zeit, in der persönliche Begegnungen nicht möglich waren, habe ich mich gefreut, mit der Dialogtour der SPD-Bundestagsfraktion die erste Möglichkeit zum direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern nutzen zu können. Hier konnte ich viele Gespräche zum richtigen und wichtigen Konjunkturpaket und darüber hinaus führen, aus denen ich viele Eindrücke für meine Arbeit in Berlin mitnehme,” so Wiese.

Foto: privat

Quelle: Dirk Wiese MdB

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon