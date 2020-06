Grußwort 2020

Liebe Schützenbrüder, liebe Brilon-Walder,

brilon-totallokal: Auch in diesem Jahr wollte der Heimatschutzverein Brilon – Wald e.V. sein traditionelles Hochfest feiern. Bedingt durch die Corona Pandemie mussten wir das diesjährige Schützenfest leider absagen und somit unsere Tradition unterbrechen. In den Zeiten des Coronavirus‘ war diese Entscheidung absolut richtig und alternativlos, aber die Gesundheit unserer Bürger und auch Schützenbrüder steht an erster Stelle, und es wäre unnötig alles aufs Spiel zu setzen.

Trotz vieler Einschränkungen und Auflagen steht das Vereinsleben nicht still. Deshalb haben wir uns vom Vorstand hierzu entsprechende viele Gedanken gemacht, um doch wenigstens etwas Schützenstimmung beizubehalten. Zum Einen möchten wir alle Brilon – Walder dazu animieren, doch zu unserem eigentlichen Feste entsprechend das Dorf zu beflaggen und zum Anderen bieten wir eine Besonderheit in diesem Jahr an:

Wir werden in der Zeit vom 29.06. bis einschließlich zum 12.07. ein sogenanntes „Bier-Drive-In“ an der Schützenhalle anbieten. Jeden Tag, außer am 12.07., kann in der Zeit von 17 bis 20 Uhr, am 12.07.sogar von 12 bis 20 Uhr die Halle besichtigt werden (eine Art Rückblick in einem sogenannten Museumsweg) und, es kann auch eine Kiste Bier unserer Hausmarke zuzüglich einem Schützenprost und einer Mund-Nase-Schutzabdeckung mit Vereinswappen käuflich erworben werden.

Am Sonntag, den 12.07., wird sogar noch zusätzlich ein Foodtruck entsprechend verschiedene Speisen anbieten. Selbstverständlich werden während dieser ganzen Zeit die vorgesehenen Hygiene- und Schutzbedingungen der Corona-Vorschriften, auch unter Einhaltung der Abstandsregelungen zu beachten sein. Habt bitte daher Verständnis, dass eine längere Verweildauer auf dem Schützengelände nicht möglich ist, auch um Ansammlungen zu vermeiden.

Am Samstag, den 11.07.2020 wird der Vorstand unter Einhaltung der Abstandsregel am Ehrenmal einen Kranz niederlegen.

Im Namen des Heimatschutzvereins wünsche ich unserem amtierenden Königspaar Roger und Marion Brummer, dem amtierenden Kaiserpaar Thomas und Beate Kenzler, sowie allen weiteren Majestäten und Jubilaren und allen Bürgern und Gästen, welche sich mit uns verbunden fühlen, ein gesundes verbleibendes Jahr. Wir freuen uns mit Sehnsucht auf das nächste Schützenfest im Jahre 2021. Bleibt gesund.

Thomas Pucher (1. Vorsitzender und Schützenmajor)

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon