Lesen im Park

Vorlese-Aktion der Stadtbibliothek Brilon in der Muschel im Kreishaushauspark

brilon-totallokal: Schon drei Monate lang müssen kleine Leseratten auf das sehr beliebte Bilderbuchkino in der Stadtbibliothek Brilon verzichten. Jeden ersten Donnerstag im Monat stehen normalerweise beliebte Bilderbücher im Mittelpunkt des Programmes, zu dem in der Regel 30 bis 40 kleine Zuschauer anwesend sind. Seit der Corona-Pandemie muss dieses populäre Format leider ausfallen. In den Sommerferien bietet die Bibliothek nun eine Outdoor-Alternative an.

Am Donnerstag, den 2. Juli 2020 lädt die Stadtbibliothek Brilon Vorschulkinder und ihre Eltern zu einer Vorlese-Aktion in den Kreishauspark ein. Die von Kindern heiß geliebte Kuh Lieselotte des Kinderbuch-Autors Alexander Steffensmeier steht im Mittelpunkt des Programmes.

Die Abstands- und Hygieneregeln werden beachtet. Eltern werden gebeten, eine Sitzgelegenheit mitzubringen. Die Aktion startet um 15.30 Uhr. Treffpunkt ist die Muschel im Kreishaushauspark.

Für die Aktion ist eine Anmeldung unter Tel. 02961 / 794460 oder [email protected] Brilon.de notwendig.

Foto: Steffi Kleinewalter von der Stadtbibliothek Brilon im Kreishauspark

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon