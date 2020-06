Sportabzeichen-Ehrungen im HSK

Der Hochsauerlandkreis ist sportlich und zeigt dies durch die Anzahl an Sportabzeichen, die im letzten Jahr absolviert wurden.

5.215 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben 2019 die Anforderungen in den Kategorien Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination bewältigt. Damit liegt der HSK in der Wertung der Kreissportbünde auf dem 8. Platz in NRW. Die Gemeinde Eslohe ist dabei ganz weit vorne. 2019 haben hier 7,01% aller Einwohner das Sportabzeichen abgelegt (Platz 6 in NRW). "Ich gratuliere allen Sportlerinnen und Sportlern, die sich im vergangenen Jahr durch kontinuierliches Training in ihren Vereinen, ihrer Schule oder auch privat so fit gehalten haben, dass sie die Sportabzeichen-Bedingungen meistern konnten. Besonders gefreut haben mich die tollen Ergebnisse der Schulen auf Landesebene", so der Landrat Dr. Karl Schneider.

Wegen der anhaltenden Corona-Krise kann in diesem Jahr jedoch keine Sportabzeichen-Ehrung veranstaltet werden, teilt der KreisSportbund Hochsauerlandkreis (KSB) mit. Stattdessen werden die Preise des jährlich stattfindenden Sportabzeichen-Wettbewerbs an die Sportvereine und Schulen verteilt. Geehrt werden sowohl Sportvereine als auch Schulen der Plätze 1 bis 10. Gewonnen hat die Schule / der Sportverein, die / der die meisten Sportabzeichen im Verhältnis zur Schülerzahl / Mitgliederzahl verzeichnen kann.

In der Kategorie der Grundschulen konnte die Heinrich-Knoche-Schule in Arnsberg den 1. Platz belegen. Mit 96,00 % erreichten sie die beste Quote. Auf dem 2. Platz liegt die St. Martinus-Grundschule Bigge gefolgt von der Gemeinschaftsgrundschule Bödefeld.

Mariengymnasium Arnsberg auch landesweit die Schule mit den meisten Sportabzeichen

Spitzenreiter bei den Schulen der Sekundarstufe I und II war 2019, wie auch in den Jahren zuvor, das Mariengymnasium Arnsberg mit 562 Verleihungen bei 644 Schüler/innen. Mit dieser Leistung konnten sie auch im landesweiten Vergleich den 1. Platz in ihrer Kategorie belegen. Den 2. Platz erreicht die Städt. Realschule Meschede mit 62,50 % und den dritten Platz die Städt. Realschule Sundern mit 57,80 %.

Auch die Förderschulen im HSK waren wieder sehr aktiv und haben eine Vielzahl von Sportabzeichen abgenommen. Ganz weit vorne liegt dabei die Caritas-Schule Mariannhill. Sowohl im kreis- als auch landesweiten Vergleich erreicht sie mit 82 Sportabzeichen bei 106 Schüler/innen den 1. Platz. Die Franziskusschule in Brilon sicherte sich den zweiten Platz und die Brüder-Grimm-Schule in Eslohe den 3. Platz.

Im Wettbewerb der Sportvereine liegt der BC Eslohe ganz weit vorne. Von den 897 Mitglieder/innen haben 548 das Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold abgelegt. Der TV Herdringen konnte den 2. Platz erreichen. Es haben 39,94 % aller Mitglieder die entsprechenden Leistungen erbracht. Auf dem 3.Platz liegt der MTC Olsberg mit 19,51 %. Die gesamte Verleihstatistik finden Sie auf der Homepage des KSB HSK unter www.hochsauerlandsport.de/themen/sportabzeichen.

Die Gewinner der Plätze 1 bis 10 erhalten wie auch in den vergangenen Jahren einen Gutschein für neues Sportmaterial in der Höhe von 500 bis 100€, je nach Platzierung.

Neben den Ehrungen der besten Schulen und Sportvereine im HSK werden jährlich auch die die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen ausgezeichnet, die das Sportabzeichen zum wiederholten Male abgelegt haben. In diesem Jahr werden somit 112 Kinder und Jugendliche dafür ausgezeichnet, dass sie die Leistungen des Sportabzeichens 5 Mal erfolgreich erbracht haben. 10 Kinder und Jugendliche konnten dies 2019 sogar zum 10. Mal erreichen. Auch die Erwachsenen im HSK bleiben dran und erbringen Jahr für Jahr die altersgerechten Leistungen des Sportabzeichens.

Maria Morgenroth absolviert zum 50. Mal das Sportabzeichen

Besonders hervorzuheben ist dabei Maria Morgenroth. Sie hat 2019 das Sportabzeichen zum 50. Mal absolviert. Dabei ist sie nicht nur selbst sportlich aktiv, sondern nimmt seit vielen Jahren die Leistungen für das Sportabzeichen auch als Prüferin für den TuS Elmerborg-Altenbüren 1923 ab. Als Anerkennung für das wiederholte Ablegen des Sportabzeichens erhalten die Kinder und Jugendlichen einen Pokal und eine Trinkflasche, die von den Volksbanken im Hochsauerland gesponsert wurden. Die Erwachsenen werden mit einer Anstecknadel geehrt. “Wir Volksbanken im HSK fördern das Sportabzeichen seit Jahren und nehmen so unsere gesellschaftliche und regionale Verantwortung wahr. Und gerade in diesen Zeiten gilt umso mehr: Runter von der Couch – Bewegung ist gesund und macht Spaß”, so Florian Müller, Vorstandsmitglied der Volksbaken im Hochsauerland.

Durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie war der Einstieg in die Sportabzeichen-Saison 2020 etwas holperig. Die Abnahme der Sportabzeichen ist jedoch unter Einhaltung der Hygienerichtlinien ab sofort wieder erlaubt. Der KSB HSK freut sich, wenn möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus dem HSK den Weg in die zahlreichen Sportvereine finden und ihre sportlichen Fähigkeiten bei der Abnahme des Sportabzeichens testen und trainieren. Durch die drei Leistungsstufen Bronze, Silber und Gold ist das Sportabzeichen ein ideales Angebot für alle Menschen, die Sport entsprechend ihren Neigungen und Fähigkeiten treiben wollen.

Foto: Übergabe der Urkunde und des Schecks für den BC Eslohe von links: Stephan Kersting (Bürgermeister Eslohe), Ralf Wenzel (Fachbereichsleiter Sport Eslohe), Gerhard und Gisela Kaiser (Sportabzeichenbeauftragte BC Eslohe), Detlef Lins (Vorsitzender KSB HSK)

