Abiturientia am Berufskolleg Brilon feierlich verabschiedet

31 Schülerinnen und Schüler erhielten ihre Reifezeugnisse am Wirtschaftsgymnasium

brilon-totallokal: Die besonderen Umstände dieser Zeit führten auch am Berufskolleg Brilon zu einem Novum in mehrfacher Hinsicht.

Zwar ohne Eltern, aufgeteilt in zwei Gruppen, nicht im Rahmen des so gern gefeierten Abiballs, aber dennoch in festlicher Atmosphäre: Die Abiturientinnen und Abiturienten am Wirtschaftsgymnasium des Berufskollegs Brilon erhielten im feierlich geschmückten Lehrerzimmer der Schule ihre Reifezeugnisse.

Dem Anlass entsprechend hatten sich die jungen Leute festlich gekleidet zum letzten Mal in ihrer Schule eingefunden, um aus den Händen von Schulleiter Franz-Josef Killing die Zeugnisse in Empfang zu nehmen.

Im Beisein von Abteilungsleiterin Monika Tuschen, den Klassenlehrer/innen Anne-Kathrin Brüne und Klaus Götte, sowie Réné Drewes vom Förderverein des Berufskollegs würdigten die Lehrerinnen und Lehrer die Leistungen der Absolventinnen und Absolventen durch Worte und kleine, persönliche Geschenke sowie der „Heimvorteil2Go – Box“ der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK.

Außerdem wurden die Besten des Jahrgangs – neun Abiturienten und Abiturientinnen haben eine „Eins vor dem Komma – vom Förderverein des Berufskollegs mit Brilon-Gutscheinen bedacht.

Folgende junge Leute wurden verabschiedet:

Venice Chiara Becker (Olsberg), Dominik Böhm (Brilon), Marcel Brockmann (Winterberg-Siedlinghausen), Nico Busch (Olsberg-Bruchhausen), Kai Duchnik (Marsberg-Beringhausen), Henri Dünschede (Brilon), Laura Ferrari (Medebach-Oberschledorn), Jan Josef Gierse (Willingen), Christoph-Josef Gödde (Meschede) Louis-Maximilian Hegener (Brilon ), Hannah Hegener (Olsberg), Vincent Henke (Olsberg), Lukas Hillebrand (Brilon-Scharfenberg), Leon Klostermann (Olsberg-Gevelinghausen), Jacqueline Kotthoff (Brilon), Franziska Kraft (Brilon-Scharfenberg) Julius Langen (Medebach), Kevin Konstantin Linker (Olsberg-Antfeld), Lewis Michael Martin (Brilon ), Hekuran Morina (Brilon), Carlotta Mühlenhoff (Olsberg-Gevelinghausen), Sophie Christina Röder (Olsberg-Bigge), Niklas Schafeld (Brilon), Artem Schamber (Marsberg), Annalena Schepp (Olsberg), Lara Marie Schüngel (Medebach-Medelon), Robin Steinbeck (Brilon), Eileen Svishta (Winterberg-Silbach), Marco von der Heide (Willingen), Anna Katharina Vrochte (Brilon-Gudenhagen), Franziska Maria Wilke (Medebach).

Quelle: Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung Brilon des Hochsauerlandkreises – Europaschule

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon