Ein kleiner Gruß zum Ferienbeginn

Ein kleiner Feriengruß der Kita St. Elisabeth in Brilon

Wir alle grad leben in unruhigen Zeiten,

drum möge Euch Gott grad besonders begleiten.

So mancher grad steht in der Gesellschaft am Rand,

besonders ihnen reicht der Vater die Hand.

Und sind wir unterwegs um Gottes Spuren zu suchen,

nimm dir Zeit mit Deinen Lieben, gerne auch mal bei Kaffee und Kuchen.

Und wen es trotz allem dann zieht in die Ferne,

so denkt er doch hoffentlich auch an die Heimat mal gerne.

Wir hoffen, Du magst nun Erholung finden,

all Deine Sorgen sollen verschwinden.

Wenn alle nach Wochen gesund sind wieder heim,

wir freuen uns noch lange an diesem netten Reim.

Sonne, Strand, Sofa, Liegestuhl, was auch jeder gern mag,

wir wünschen in der Ferien-und Urlaubszeit jedem stets einen sonnigen Tag,

Gottes Segen für alle, er möge bei Euch sein,

bis wir alle dann sind wieder gemeinsam daheim.

Wir freuen uns aufs Wiedersehn

Die Erzieherinnen der Kita St. Elisabeth in Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon