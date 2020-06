DRK und Jugendhilfe Olsberg der Kropff-Federath´schen Stiftung kooperieren

Zu einem gemeinsamen Abstimmungsgespräch trafen sich vor kurzem das DRK des Altkreises Brilon sowie die Jugendhilfe Olsberg. Anlass war die Besiegelung der Kooperation der beiden Träger von verschiedenen Angeboten im Wohlfahrtswesen.

brilon-totallokal: Die Jugendhilfe Olsberg betreut ca. 100 Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII, die in verschiedenen stationären Gruppenformen gefördert werden, u.a. Wohngruppen und Jugendwohngemeinschaften sowie in einem Verselbständigungsbereich. Außerdem bietet die Jugendhilfe ambulante Hilfen und auch die Betreuung einer offenen Ganztagsschule (OGS) an.

Das DRK ist mit fünf Kindertageseinrichtungen im Altkreis Brilon vertreten und bietet mit zwei Senioreneinrichtungen vollstationäre Pflege an. Neben dem DRK Ehrenamt und seinen Einsatzgebieten bietet das DRK seit Anfang des Jahres 2020 auch die Autismustherapie im Altkreis Brilon sowie im Altkreis Meschede an.

Das Gespräch um die Kooperation beinhaltete nicht nur den Austausch um die aktuelle Corona-Lage und wirksame Maßnahmen, sondern eben auch um die Bekräftigung in gegenseitige Unterstützung. Thomas Matuszak, Geschäftsführer der Jugendhilfe: „Die Kooperation ist gut für uns. Wir können unsere Leistungen gegenseitig stärken und bieten schnelle, qualifizierte Hilfen.“ So wird das DRK die OGS in Brilon ab August mit Mittagessen versorgen, ferner wird die Jugendhilfe dem DRK Räume für Autismustherapie zur Verfügung stellen. Somit kann das DRK auch im Raum Olsberg verstärkt entsprechende Therapien anbieten.

Thorsten Rediger, Vorstand des DRK aus Brilon, freut sich über die Offenheit der Jugendhilfe. „Uns hilft die Nutzung der Räumlichkeiten auf dem Gelände der Jugendhilfe sehr. Wir können somit an einem weiterem Standort Therapien anbieten und sind in Olsberg für die Bevölkerung ansprechbar. Somit ist das DRK, neben der DRK Gemeinschaft Olsberg, nun das zweite Mal vertreten.“

Bild: v.l. Thorsten Rediger (Vorstand DRK), Dr. Christian Hülsken (ATZ-Leiter DRK) mit Bärbel Hömberg (Pädagogische Leitung) und Thomas Matuszak (Geschäftsführer Jugendhilfe)

Quelle: Simone Ferraz – DRK Brilon KiTa gGmbH

