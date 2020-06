Ab ins Bier und Jetzt

Warsteiner lädt online zu Fantasiereisen ein

brilon-totallokal: Festivalfeeling für Zuhause: Mit dem neuen Online-Format Warsteiners Schaumreisen bringt die Brauerei Momente zurück, die uns aktuell im Alltag fehlen. Die Zuhörer gelangen direkt an ihre Traumorte. In zehnminütigen Videos zeigt Warsteiner seine Schaumreisen in den sozialen Medien, über YouTube, Facebook und das innovative Format Instagram TV. Nach erfolgreicher Pilotfolge dieser Kommunikationsform erscheint jetzt die zweite Episode „Rock am Ring“ und bringt die Hörer an den Nürburgring.

Meditations- und Traumreisen erfreuen sich großer Beliebtheit, mit den Audioaufnahmen träumen sich die Hörer an entfernte Orte und bei steigenden Temperaturen kommt die Lust auf die Festivalsaison: Jetzt erscheint Folge 2 von Warsteiners Schaumreisen auf YouTube, Facebook und Instagram TV. Während im Video perlendes Bier zu sehen ist, entführt eine angenehme Stimme alle Musikbegeisterten zu Rock am Ring.

Bei gleichzeitiger Entspannung bietet der Abstecher gute Unterhaltung zum abendlichen Biergenuss. „Mit Warsteiners Schaumreisen haben wir ein Projekt umgesetzt, das es in der Form von keiner anderen Brauerei gibt. Unsere Fans tauchen in andere Welten ein und wir bedanken uns für ihren Verzicht auf Alltagsreisen“, sagt Ulf Scholta, Head of Media & Digital Warsteiner Gruppe. „Das können neben dem Ausflug in den Biergarten in Folge eins oder zum Festival Rock am Ring, genauso gut ein Urlaub am Strand oder der Besuch einer Bar sein. Für die zehnminütigen Episoden, die Körper und Geist entspannen, sucht sich der Zuhörer einfach ein gemütliches Plätzchen und genießt sein Warsteiner in vollen Zügen.“

Warsteiner Gruppe Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Gegründet 1753, ist sie ein Familienunternehmen in neunter Generation.

