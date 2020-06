Faszination Outdoor-Fliesen

Optische und funktionale Highlights setzen und dabei regelrecht Grenzen aufheben

brilon-totallokal: Endlich fängt die Zeit wieder an, in der der Außenbereich zu unserem Lieblingsplatz wird. Sich von der Sonne wärmen, von der Temperatur verwöhnen und von Flora und Fauna optisch und akustisch verzaubern lassen – darauf haben wir den ganzen Winter gewartet. Umso besser, wenn auch Terrasse, Balkon & Co. dieses Glücksgefühl widerspiegeln. Wer Wert auf eine optisch und funktional überzeugende Ausstattung legt, der entscheidet sich für hochwertige Fliesen als Bodenbelag.

Villeroy & Boch Fliesen bietet dafür mit seinen „Outdoor Tiles“ genau die richtige Lösung – und nicht nur das: Da diese in vielen Farben und Designs erhältlichen Fliesen zu ausgewählten Kollektionen für den Innenbereich passen, ergeben sich vielfältige Möglichkeiten einer harmonischen Gestaltung, die eine „grenzenlose“ Wirkung erzielt. Wie wäre es bspw. mit einer nach draußen offenen Wohnküche oder der Erweiterung des Wohnbereichs auf der Terrasse? Dabei überzeugen die Fliesen sowohl in Design als auch in ihrer Funktionalität. Denn sie sind nicht nur licht- und farbecht, sondern auch besonders witterungsbeständig. Und: Optische Ärgernisse wie Kratzer oder Abdrücke haben dank der bereits im Werk vorgenommenen Oberflächenversiegelung „vilbonstoneplus“ keine Chance – das sorgt für ein beruhigendes Gefühl. Und auch der äußerst geringe Pflegeaufwand reiht sich nahtlos in die Liste der vielen Vorteile ein. Nicht zuletzt sind es unterschiedliche Kollektionen, durch die vielfältige, individuelle Akzente gesetzt werden.

Besonders beliebt sind derzeit etwa Natursteinoptiken in authentischen Looks. Dazu hat Villeroy & Boch Fliesen z. B. die Serie „Tucson Outdoor“ im Sortiment, die mit einem rustikal angehauchten Charme wohnlich warme Akzente rund ums Haus setzt. „My Earth Outdoor“ dagegen überzeugt durch seine naturnahe und lebendige Struktur. Bewusst orientiert sich „Cádiz Outdoor“ an seinem natürlichen Vorbild und interpretiert das südliche Flair durch eine reliefierte Steinstruktur. Und auch Liebhaber von innovativer Betoninterpretation finden mit „Urban Jungle Outdoor“ die optimal passenden Gestaltungselemente. Weitere Informationen und Inspirationen, auch zu Kollektionen in Zement- oder Holzoptik, gibt es unter www.villeroy-boch.com/fliesen. Mehr auch unter www.homeplaza.de.

Bild: Urban Jungle Outdoor“ integriert innovative Betonoptik mit Einschlüssen in Terrazzo-Optik.

Bildrechte: epr/V&B Fliesen GmbH/Cádiz Outdoor

Quelle: V&B Fliesen GmbH

