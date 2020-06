NaturparkLust – Ferien-Erlebnisse vor der Haustür

Die Sommerferienzeit hat begonnen und damit auch die Zeit für gemeinsame Unternehmungen mit der ganzen Familie.

brilon-totallokal: Für Erholungs- und Abenteuersuchende, die die bevorstehenden Ferienwochen noch nicht verplant haben oder zu Hause bleiben möchten, bieten Naturparke spannende Ausflugstipps. Hier gibt es beste Voraussetzungen für einen nachhaltigen und naturerlebnisorientierten (Kurz-)Urlaub in der Heimat, sodass Natur-Entdecker voll auf ihre Kosten kommen.

Geführte Exkursionen, spannende Ausstellungen im Infozentrum oder abwechslungsreiche Wege zum Wandern, Radeln oder Spazierengehen, die auch in Zeiten von Corona zum Erkunden der Natur einladen, sind nur ein Teil der Angebote, mit dem sich Naturparke für einen nachhaltigen Tourismus in der Region einsetzt. Unter #NaturparkLust finden sich eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Ferienzeit vor der Haustür zum Erlebnis werden zu lassen.

NEU: Steckbriefe für Naturpark-Abenteuer

Des Weiteren hat der Verband Deutscher Naturparke e. V. (VDN) gemeinsam mit den Naturparken in Deutschland kindgerecht gestaltete Steckbriefe zu Pflanzen, Tieren und Kulturdenkmälern entwickelt und damit weitere Vorschläge für spannende Naturerlebnisse zusammengestellt. Alle Entdecker- und Forscheraufgaben können ohne großen Aufwand und Material direkt vor der Haustür ausprobiert werden – dabei gibt es sowohl regionale Besonderheiten als auch naturparkübergreifende „Allrounder“ aufzuspüren. So können kleine und große Entdecker Alltägliches neu erleben oder sich auf die Suche nach Unbekanntem machen.

Die Steckbriefaufgaben oder Aktionen helfen dabei, Ausflüge und Erkundungen zu Fuß, per Rad oder auf dem Wasser auch ohne Führung noch spannender zu gestalten – direkt vor der eigenen Haustür, am Urlaubsort oder im nahe gelegenen Naturpark. Die Steckbriefe gibt es in vier Kategorien thematisch sortiert auf der Naturparke-Website https://www.naturparke.de/aufgaben-ziele/bildung.html. Sie ergänzen die vielfältigen Angebote, mit denen sich Naturparke für den Erhalt und das Erleben von Natur und Landschaft einsetzen, und sollen fortlaufend ergänzt werden.

Über Naturparke:

In Deutschland gibt es insgesamt 104 Naturparke. Sie sind großräumige Landschaften, die überwiegend aus Landschafts- und Naturschutzgebieten bestehen. Naturparke sind eine Schutzgebietskategorie nach dem Bundesnaturschutzgesetz, sie verbinden den Schutz und die Nutzung von Natur und Landschaft. Die Balance zwischen intakter Natur, wirtschaftlichem Wohlergehen und guter Lebensqualität wird durch Naturparke angestrebt. Sie sind damit Vorbildlandschaften für die Entwicklung ländlicher Regionen insgesamt und bieten die Chance, auf einem Viertel der Fläche Deutschlands nachhaltige Regionalentwicklung voranzutreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.naturparke.de

Bild: Familie bei Flussdurchquerung – Für Kurzentschlossene, die ihre freie Zeit noch nicht ganz verplant haben, bieten Deutschlands Naturparke spannende Unternehmungen. Hier gibt es beste Voraussetzungen für einen nachhaltigen und naturerlebnisorientierten (Kurz-)Urlaub, sodass Natur-Entdecker voll auf ihre Kosten kommen.

Bildrechte: © Jörg Liesen

Quelle: Verband Deutscher Naturparke e. V. (VDN)

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon