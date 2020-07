Outdoor-Fitness bei der VHS Olsberg

Fit für den Sommer

brilon-totallokal: In diesem Outdoor-Workout verbinden sich Ausdauer und Krafttraining in einem funktionellen Mix. Mit verschiedenen Fitnessübungen und viel guter Laune werden sowohl die Kondition als auch die Muskeln trainiert. Der Kurs findet am Samstag, den 11. Juli, von 11:00 bis 12:30 Uhr statt, Treffpunkt ist der Parkplatz an der Konzerthalle Olsberg. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch – Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

