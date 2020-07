Kindergartenväter packen kräftig an

Matschanlage begeistert Nachwuchs im Kindergarten Bruchhausen

brilon-totallokal: Das war die perfekte Überraschung in den ersten richtigen Sommertagen: Der Städtische Kindergarten Bruchhausen hat eine neue Matschanlage. Vor allem die diesjährigen Schulanfänger sind begeistert, dass sie die Matschanlage vor dem Verlassen des Kindergartens noch eifrig nutzen können.

Im vergangenen Jahr hatte der Kindergarten Bruchhausen den Kürbiscup der Firma Stratmann gewonnen. Der Preis war ein Wertgutschein über 1500 Euro. Diese sind jetzt mit in die neue Matschanlage der Firma Pieper geflossen. Den Großteil der Kosten trägt die Stadt Olsberg. Sechs Kindergartenväter haben jetzt die Anlage in nur sieben Stunden einbetoniert und mit Fallschutzplatten umlegt. Durch das tolle Wetter kamen die Kinder nun auch schon mehrmals in den Genuss, in Badesachen mit Wasser und Sand zu matschen, planschen, bauen, experimentieren und ganz viel Spaß zu haben.

Bild: Sechs Kindergartenväter waren fleißig beim Aufbau der neuen Matschanlage.

Fotocredits: Städtischer Kindergarten Bruchhausen

Quelle: Angelika Beuter – Stadt Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon