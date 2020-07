POL-HSK: Zeuge nach Überholmanöver gesucht

Nach einem gefährlichen Überholmanöver auf der Bundesstraße 480 sucht die Polizei nach einem Zeugen

brilon-totallokal: Eine 25-jährige Autofahrerin gab gegenüber der Polizei an, am Sonntag gegen 14 Uhr von Winterberg in Richtung Olsberg gefahren zu sein. Hierbei folgte ihr ein blauer Kleinwagen. Der Wagen fuhr immer wieder dicht auf und scherte in einer Kurve vor Assinghausen zum Überholen aus.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste ein roter Pkw aus dem Gegenverkehr stark abbremsen und auf die Bankette ausweichen. Auch der Kleinwagen ging in die Bremse und scherte hinter dem Auto der Frau wieder ein. Zur weiteren Klärung des Sachverhalts sucht das Verkehrskommissariat nach dem Fahrer des roten Pkw aus dem Gegenverkehr. Dieser wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 entgegen.

