Spannende Familienrallye im Briloner Bürgerwald

Die Sparkasse Hochsauerland lädt vom 6. bis 12. Juli 2020 Familien in den Briloner Bürgerwald am Kyrilltor in Petersborn ein und verlost fünf tolle Preise

brilon-totallokal: Im Rahmen des Projekts Traumland /kreativ haben die Sparkasse Hochsauerland, die Waldpädagogin Susanne Kunst und „Brilon natürlich“ eine Familienrallye im Briloner Bürgerwald vorbereitet. Unterstützt werden sie dabei vom Bürgerwaldverein und dem Briloner Forst.

Ab Montag, dem 6. Juli 2020 können Familien eine Woche lang einen Parcours, ausgestattet mit verschiedenen Stationen, die unterschiedliche Aufgaben beinhalten, im Bürgerwald entlanggehen. Los geht’s am Kyrilltor, wo der Parcours erklärt wird und ein Laufzettel mit Fragen und Aufgaben ausliegt. Dort muss auch direkt die erste Frage beantwortet werden. Dann geht es weiter durch den Wald, wo weitere Stationen auf die Familien warten. Notwendiges Material, das zur Lösung der Aufgaben benötigt wird, ist dort hinterlegt. Einen Fotoapparat oder ein Smartphone sollten die Teilnehmer mit dabeihaben, denn auch Fotos spielen bei der Rallye eine Rolle.

Wenn am Ende der Runde der Laufzettel komplett ausgefüllt ist, und die Teilnehmer einen von fünf attraktiven Preisen gewinnen möchten, müssen sie den Laufzettel und die Fotos an folgende E-Mail-Adresse von Anne Nübold bei der Sparkasse Hochsauerland senden: [email protected]. Selbstverständlich können auch entwickelte Fotos und Laufzettel in der Sparkasse abgegeben werden. Fotos und Gemaltes werden in der Sparkasse und digital ausgestellt.

Der Kreativität sollen keine Grenzen gesetzt sein: Zusätzlich wird ein großer Webrahmen am Rand des Bürgerwaldes zu finden sein. Mit bereitgestellten Naturmaterialien kann jeder, der Lust hat, dazu beitragen, dass ein „Waldbild“ entsteht. Es soll vor Ort bleiben und kann immer wieder, wenn es durch die Einflüsse der Natur verwittert, neu gefüllt werden: Ein Bild, das lebt!

Der Natur etwas näherkommen, sie fühlen, hören, riechen und begreifen…das ist das Ziel dieser Aktion. Vor allem Kinder sollen die Vielfalt unseres Bürgerwaldes mit seinen zahlreichen unterschiedlichen Baumarten kennen- und in seiner Besonderheit wahrnehmen lernen.

In der Aktionswoche kann der Parcours zu jeder Zeit gegangen werden, ganz so, wie Lust und Zeit der Familien es zulassen. Sollten mehrere Gruppen gleichzeitig am Kyrilltor eintreffen, ist selbstverständlich die Abstandsregel einzuhalten.

