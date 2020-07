Englisch-Intensivwoche bei der VHS Brilon

Vom 6. Juli bis 10. Juli können Teilnehmende bei der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg die Chance nutzen, ihr Englisch im Rahmen einer Intensivwoche zu vertiefen und weiter auszubauen.

brilon-totallokal: Ziel des Kurses ist eine Auffrischung und Erweiterung der bereits vorhandenen Englischkenntnisse. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem alltäglichen schriftlichen und mündlichen Sprachgebrauch. Teilnahmevoraussetzung sind Englischkenntnisse auf einem guten A2/B1-Niveau, etwa aus der Schule oder anderen Englischkursen.

Der Kurs findet täglich in der Zeit von 09:00-14:30 Uhr im VHS-Haus in Brilon statt. Für ausreichend Abstände zwischen den Teilnehmenden ist selbstverständlich gesorgt. Anmeldungen und Infos sind telefonisch unter 02961 6416, per E-Mail unter [email protected] oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

