POL-HSK: Einbrüche im HSK

Innerhalb von drei Tagen suchten Einbrecher das Gelände eines Angelvereins an der Heringhauser Straße zweimal auf.

brilon-totallokal: (Bestwig) Eine Überwachungskamera zeichnete am Montag um 02.43 Uhr mehrere Personen auf. Diese brachen die Tür des Vereinsheims auf und entwendeten einen kleinen Bargeldbetrag. In der Nacht zum Mittwoch betraten erneut Einbrecher das Grundstück. Sie brachen eine Gartenlaube auf und entwendeten zwei Motorsägen. Die Tatzeit liegt zwischen 23 Uhr und 10 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 – 90 200 entgegen.

(Brilon) In der Nacht zum Donnerstag versuchten unbekannte Täter in eine Arztpraxis an der Bahnhofstraße einzubrechen. Die Täter brachen die Eingangstür zu dem Geschäftshaus auf. Anschließend schlugen sie Glasscheibe der Zugangstür der Arztpraxis ein. Anhand der Spuren ist davon auszugehen, dass sich die Täter bei dem Einbruch verletzten. In die Räumlichkeiten der Praxis gelangten sie nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

