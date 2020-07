Sensburg: Stadtbibliothek Brilon erhält Förderung durch den Bund

Gute Nachrichten für die Briloner Stadtbibliothek: Der Bund fördert die Stadtbücherei im Rahmen des „Soforthilfeprogramms für zeitgemäße Bibliotheken in ländlichen Räumen“ mit rund 17.000 Euro.

brilon-totallokal: Dies gibt der heimische Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg bekannt.

Mit den Geldern fördert die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien, Staatsministerin Prof. Monika Grütters MdB, gemeinsam mit dem Deutschen Bibliotheksverband Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Ausstattung und zur Umsetzung zeitgemäßer Bibliothekskonzepte. Ziel des Programms ist es, Bibliotheken im ländlichen Raum zukunftsfähig zu machen als Orte der Kultur, des Wissens und der Begegnung.

In Brilon soll mit Hilfe der Förderung ein Digitaler Werkraum entstehen, in dem dann künftig unter anderem ein 3D-Scanner und ein 3D-Drucker den Nutzern der Stadtbibliothek zur Verfügung stehen. „Ich freue mich sehr, dass die Stadtbibliothek in Brilon mit ihrem Konzept erfolgreich war und die Fördergelder nun nach Brilon fließen können“, so Patrick Sensburg.

Das Soforthilfeprogramm ist Teil des Programms „Kultur in ländlichen Räumen“, das sich an Bibliotheken in Gemeinden im ländlichen Raum richtet. Die Mittel stammen aus dem „Bundesprogramm Ländliche Entwicklung“ (BULE) des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft mit dem in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche innovative Projekte im Hochsauerlandkreis gefördert worden sind.

