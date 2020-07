POL-HSK: Einbrüche im HSK

Mehrere Einbrüche in Marsberg und Sundern

brilon-totallokal: Marsberg: In der Nacht zum Donnerstag suchten unbekannte Täter eine Windparkanlage an der Straße “Grüner Weg” in Meerhof auf. Die Täter brachen einen Baucontainer auf und entwendeten mehrere Kupferschienen. Die Tat wurde am Donnerstag gegen 08 Uhr festgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Marsberg unter 02992 – 90 200 3711 entgegen.

Marsberg: In ein Einfamilienhaus an der Weststraße brachen unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag ein. Zwischen 20.30 Uhr und 06.20 Uhr brachen sie eine Kellertür auf. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Haus. Sie entwendeten einen Tresor sowie Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 – 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

Sundern: Durch eine aufgebrochene Terrassentür drangen Einbrecher in ein leerstehendes Haus am Thomas-Becket-Weg ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Donnerstag, 09.25 Uhr. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 – 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon