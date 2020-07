Der Sinneverwöhner Kamingrill

Mit einem Kamingrill einzigartige Geschmackserlebnisse und atmosphärische Flammenmomente kreieren

brilon-totallokal: Wenn der Sommerurlaub ins Wasser fällt, profitieren die Menschen, die sich zu Hause einen Ort des Wohlfühlens geschaffen haben. An warmen Nachmittagen gehört es für viele daheim dazu, mit den Liebsten zu grillen – an lauen Abenden, sich von einem knisternden Flammenspiel faszinieren zu lassen.

Ein wahrer Sinneverwöhner schafft dafür die optimalen Voraussetzungen: ein Gartengrillkamin! Diese Feuerstelle wartet mit einigen Vorteilen auf. Ein Grillkamin ist aufgrund seiner Konstruktion sehr stabil und hält seine direkte Umgebung dank des Rauchabzugs frei von Qualm. Die Zeiten, in denen die Gäste und man selbst beim Garen des Grillgutes fast geräuchert wurden, gehören damit der Vergangenheit an. Außerdem brennen Holzkohle oder Briketts durch den Abzug optimal ab und sorgen für beste BBQ-Voraussetzungen. Würstchen, Steaks und Grillgemüse gelingen so kinderleicht! Wenn alle satt sind und noch gemütlich zusammensitzen, schlägt die Stunde des Grillkamins erneut – jetzt sorgen angezündete Holzscheite für ein prasselndes Feuer.

Wer sich für ein solches Allroundtalent interessiert, ist bei Buschbeck an der richtigen Adresse. Das Unternehmen bietet eine große Auswahl an Grillkaminen für jeden Geschmack und Geldbeutel an. Die Feuerstellen aus Beton punkten mit ihrer fertig behandelten Oberfläche, die weder gestrichen noch verputzt werden muss und auch nach Jahren noch top aussieht. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die Fertigung „made in Germany“, die für fachmännische Verarbeitung steht. Selbstverständlich sind alle Modelle TÜV-geprüft und verfügen über das GS-Siegel. Außerdem hält das Unternehmen das passende Zubehör bereit – vom Grillspieß über einen Räucher- und einen Gaseinsatz bis hin zu Grillbesteck oder einer Abdeckhaube.

Neben all den handfesten Vorteilen überzeugen die Buschbeck Grillkamine auch auf emotionaler Ebene: Sie sehen nicht nur toll aus und setzen optische Akzente im Garten, sondern sorgen an kühleren Abenden vom Frühjahr bis in den Herbst hinein für behagliche Stunden am Feuer. Übrigens: Da der Grillkamin fest installiert und damit ganzjährig nutzbar ist, eignet er sich auch optimal für das sogenannte Wintergrillen. Mehr Informationen gibt es unter www.buschbeck.de oder www.gardenplaza.de.

