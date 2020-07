POL-HSK: Einbrüche im HSK

Einbrüche in Marsberg und Medebach

brilon-totallokal: Marsberg: Im Zeitraum zwischen Dienstag 11:30 Uhr und Freitag 11:30 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung in der Bahnhofstraße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Wohnungstür und verschafften sich so Zugang zur Wohnung. Dort entwendeten sie Küchenmesser.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

Medebach: Im Zeitraum zwischen dem 28. Juni 20 Uhr und dem 29. Juni 9 Uhr sind Unbekannte in eine Firma in der Straße “Landwehr” eingebrochen. Die Täter beschädigten einen Zaun und gelangten so auf das Gelände. Des Weiteren beschädigten sie ein Rolltor und drangen in das Gebäude ein. Die Täter entwendeten diverse Werkzeuge.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon