Ruhebänke in Elpe und Heinrichsdorf wurden inspiziert.

Jeden Wanderer zieht es ins Freie, um in kurzen oder stundenlangen Spaziergängen das Naturschauspiel zu bewundern und zu genießen.

brilon-totallokal: Natürlich gehört auch eine angenehme Rast auf einer Ruhebank dazu, um den herrlichen Ausblick über das Sauerland zu genießen.

Jetzt haben sich ehrenamtliche Helfer dazu bereit erklärt, in der Elper und Heinrichsdorfer Flur die Ruhebänke unter die Lupe zu nehmen und einen Bestandsplan zu erstellen. Die Bänke hatten schon viele Jahre der harten Witterung getrotzt, und so wurde es Zeit, Hand anzulegen. Die Initiatoren Pauli Wiegelmann, Herbert Hoppe, Volker Freisen sowie Dieter und Frank Kreutzmann nahmen sich der Aufgabe an, und so wurde in mühevoller Arbeit, zuerst ein Bankkataster erstellt, wo in einem Lageplan mit Fotos jede Ruhebank erfasst wurde. Außerdem wurden sog. Bankpaten für jede einzelne Bank mobilisiert.

Der Verkehrsverein Elpe, leider nur noch sporadisch geführt, verfügt über 80 Ruhebänke, die entlang der Wanderwege und an markanten Punkten die Wanderer und Spaziergänger zur Rast einladen. Holzbänke benötigen eine regelmäßige Pflege, da das Naturmaterial gegenüber Regen, höher aber auch durch die direkte Sonneneinstrahlung empfindlich ist und beansprucht wird.

Jährlich muss ein Teil dieser Ruhebänke, sei es durch Witterungseinflüsse oder Vandalismus, repariert werden. Diese Arbeiten, sowie die Pflege und Wartung der Bänke werden jetzt durch Bankpaten aus Elpe und Heinrichsdorf bewerkstelligt.

Durch die Übernahme einer Patenschaft für eine Ruhebank kann jede Bürgerin bzw Bürger einen Beitrag für sich selbst und für die Allgemeinheit leisten.

Die Bankpaten haben die Bänke freigemäht, Buschwerk beseitigt und die Bänke mit einem Schutzanstrich versehen. Zum Teil mussten die morschen Bretter ersetzt werden. Pauli Wiegelmann, Volker Freisen, Herbert Hoppe sowie Dieter und Frank Kreutzmann halfen beim Auswechseln der Bretter, deren Befestigungen schon ziemlich angerostet waren. Teilweise sind komplett neue Ruhebänke und Picknicktische aufgestellt worden. Der überwiegende Teil der Bänke ist nun in einem sehr guten Zustand. Nun kann der Wanderer wieder angenehm pausieren und den Blicken über unser schönes Elpetal schweifen zu lassen.

Diese tolle Aktion konnte nur gelingen durch einen finanziellen Zuschuss durch Bürgermeister Fischer aus Sparkassenmitteln. Der Verkehrsverein Elpe sagt schonmal ein großes DANKESCHÖN an alle ehrenamtlichen Helfer sowie an Bürgermeister Fischer.

Quelle: Frank Kreutzmann

