Schützenfest in Madfeld 2020

Liebe Schützenbrüder, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Madfeld und Umgebung,

brilon-totallokal: An dieser Stelle würden wir Sie normalerweise zum Jahreshöhepunkt der Schützenbruderschaft St. Margaretha Madfeld einladen.

Doch leider sind viele Dinge plötzlich nicht mehr normal. Dinge, die sonst für uns selbstverständlich waren. Bereits Mitte April hat der Vorstand schweren Herzens den Entschluss gefasst, das für den 11. bis 13. Juli geplante Schützenfest auf Grund der Corona-Pandemie ausfallen zu lassen. Je näher dieser Termin nun rückt, desto mehr schmerzt die Absage, auch wenn sie nach wie vor unausweichlich und richtig ist.

Das Zusammenkommen von Alt und Jung in unserer Schützenhalle, das Zelebrieren von Brauchtum und Tradition, das gemeinsame Feiern, Tanzen und Anstoßen, all das ist in diesem Jahr nicht wie gewohnt möglich.

Und dennoch soll das zweite Wochenende im Juli für alle Madfelder ein fröhliches Wochenende werden! Ein guter Einstieg ist das Beflaggen der Häuser als ein Zeichen der Verbundenheit unserer Dorfgemeinschaft. Nutzen Sie die Tage, um verantwortungsvoll im kleinen Kreis mit lieben Menschen zusammenzukommen.

Passend dazu möchten wir Ihnen folgendes Zitat ans Herz legen:

»Nimm dir Zeit für deine Freunde, sonst nimmt die Zeit dir deine Freunde.« André Brie

Am Sonntag, dem 12. Juli, dürfen wir, trotz der Einschränkungen durch die Corona-Schutzverordnung NRW, unserem Leitspruch »Glaube – Sitte – Heimat« gerecht werden. Selbstverständlich unter Berücksichtigung der Abstandsregeln. Hier gilt unser Dank dem Musikverein Madfeld, der den Vormittag musikalisch begleiten wird.

Wir beginnen um 09:15 Uhr mit der Kranzniederlegung zum Gedenken der Verstorbenen am Ehrenmal.

Um 10:00 Uhr findet das Schützenhochamt draußen auf dem Vorplatz der Schützenhalle statt.

Im Anschluss daran möchten wir unser amtierendes Königspaar Frederick Brune und Laura Spiekermann sowie unsere Königsjubilare mit einem Ständchen auf dem Sportplatz hochleben lassen.

Wir gratulieren Michael Schumacher und Nicole Kramps zum 25-jährigen, Barbara Fastabend-Göddecke zum 40-jährigen, Brigitte Schwermer zum 60- jährigen und Klaus Schenuit zum 65-jährigen Königsjubiläum.

Die Ehrungen langjähriger Mitglieder, die unserer Schützenbruderschaft seit 25, 40, 50, 60, 70, 75 und sogar seit 80 Jahren die Treue halten, werden wir selbstverständlich nachholen.

Wir bedanken uns noch einmal bei unseren Majestäten, Jubilaren, Musikkapellen, Festwirten, Schaustellern und allen weiteren Beteiligten für die verständnisvollen Reaktionen auf die Absage.

Ein besonderer Dank gilt der Brauerei Veltins, die uns mit dem gratis gelieferten „Veltins Schützenprost“ überrascht hat. Diese kleinen Präsente gegen den Durst geben wir gerne an unsere Mitglieder weiter (nur solange der Vorrat reicht).

Zudem haben wir auch etwas gegen den Hunger: Der Fischwagen wird am Karussellplatz Quartier beziehen und am Samstag (15:00-19:30 Uhr) und Sonntag (11:00-14:00 Uhr) leckere Fischbrötchen zum Mitnehmen anbieten.

Zum Abschluss wünschen wir allen Madfeldern, Freunden und Gästen eine gute Zeit und viel Gesundheit!

Mit freundlichem Schützengruß

Hubertus Frese 1. Vorsitzender und Major

