Lagerflächen für den Tunnelbau in Brilon-Wald

Die Deutsche Bahn plant bekanntermaßen im kommenden Jahr den Elleringhauser Tunnel umzubauen. Hierfür benötigt sie Flächen vor und hinter dem Tunnel, um dort Material, Aushub und Baufahrzeuge zu lagern.

brilon-totallokal: Um dieses Vorhaben zu koordinieren und den Ort Brilon-Wald mit seinen Bürgern so wenig wie möglich zu belasten, fand am Montag ein Koordinationsgespräch mit der Deutschen Bahn bei der Firma Condensator Dominit statt.

Hierzu waren der Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, Ortsvorsteherin Ariane Drilling, sowie Vertreter der Stadtverwaltung (Liegenschaftsmanagement und Stadtplanung) von Dr. Christian Dresel, Inhaber der Firma Condensator Dominit, eingeladen worden. Primär ging es darum, die prognostizierte vierjährige Bauphase für Brilon-Wald möglichst belastungsarm und optisch unauffällig zu gestalten.

Da die Bahn ein Nutzungsrecht, auch für Flächen Dritter, besitzt und somit Flächen um die historischen Schlafwagen, sowie Flächen der Firma Condensator Dominit nutzen wird, wurde besprochen, wie man diese mit möglichst wenig Belastung für die Anwohner zur Verfügung stellt.

Dr. Christian Dresel und Ortsvorsteherin Ariane Drilling ist es ein großes Anliegen diese Bauphase möglichst belastungsarm an dem Ort Brilon-Wald vorrübergehen zu lassen. Daher haben sie sich bereits im Vorfeld engmaschig zu diesem Thema getroffen, beraten und ausgetauscht.

„Hier ist ein lückenloser Informationsfluss das wichtigste“ sagt Ortsvorsteherin Ariane Drilling. Daher werden die Bürger im Anschluss an die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Thema „Hotel Waldbahnhof“ am 23.7. 2020 um 18.30 Uhr in der Schützenhalle Brilon-Wald die Möglichkeit haben, sich auch über dieses Thema zu informieren.

Bürgermeister Christof Bartsch ergänzt: „Wir verfolgen hier ein wichtiges Anliegen für den Ort Brilon-Wald, aber auch für die gesamte Stadt Brilon. Ein reibungsloser Bahnbetrieb einschließlich der Parksituation für die Fahrgäste der Deutschen Bahn muss auch während der Bauphase gewährleistet sein.“

