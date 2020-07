Marketing-Workshops Herbst 2020

Workshops finden unter Einhaltung der Corona-Regeln im bbz Arnsberg statt

brilon-totallokal: Im Spätsommer dieses Jahres starten auch wieder die Marketingworkshops der Handwerkskammer Südwestfalen. Selbstverständlich werden alle Regelungen im Rahmen der Bekämpfung der CoViD19-Pandemie strikt berücksichtigt! Das Workshop-Angebot umfasst folgende Veranstaltungen:

Facebook effektiv nutzen (für Fortgeschrittene)

Ihr Betrieb hat eine Facebook-Seite, aber es tut sich nur wenig? Es mangelt an Fans und Sie wissen nicht recht, was zu posten? Im Workshop kümmern wir uns um die optimale Gestaltung der Facebook-Seiten. Zudem erarbeiten wir für jeden Betrieb einen Redaktionsplan, der für Abwechslung bei den Postings sorgt.

Donnerstag, 20. August 2020 9 – 12 Uhr

Dienstag, 17. November 2020 9 – 12 Uhr

Website-Optimierung online

Von Suchmaschinen gut gefunden werden und Kunden überzeugend ansprechen, das sind die wichtigsten Ziele Ihrer Website. In diesem Crash-Kurs erarbeiten Sie Optimierungen und stellen diese direkt online. Voraussetzung dafür ist, dass Sie Ihre Internetseiten ortsunabhängig ändern können (z. B. WordPress, Typo3, Jimdo, 1&1).

Dienstag, 1. September 2020 9 – 12 Uhr

Donnerstag, 26. November 2020 9 – 12 Uhr

B2B-Marketing: Geschäftskunden gewinnen

Briefe, Telefonakquise, Reisetätigkeit, Anzeigen sowie die Teilnahme an Fachmessen – die klassische Akquise neuer Geschäftskunden ist zeitaufwändig und teuer. Im Workshop wird zum einen der klassische Weg besprochen, zum anderen werden die digitalen Möglichkeiten aufgezeigt, die die Akquise erleichtern.

Dienstag, 25. August 2020 9 – 12 Uhr

Donnerstag, 29. Oktober 2020 9 – 12 Uhr

Employer Branding: Aufbau einer Arbeitgebermarke

Der Aufbau einer Arbeitgebermarke kann beim derzeitigen Wettbewerb um Fachkräfte gute Dienste leisten. Doch wie stellt man sich als attraktiver Arbeitgeber dar? Mit welchen Leistungen sammelt der Betrieb Pluspunkte? Was wünschen sich junge Arbeitnehmer und wie ticken sie? Diesen Fragen geht der Workshop nach.

Dienstag, 22. September 2020 9 – 12 Uhr

Donnerstag, 12. November 2020 9 – 12 Uhr

Do it yourself: Eine Website einrichten

Für den geschäftlichen Erfolg ist die Auffindbarkeit im Internet in fast jeder Branche wichtig. Im Workshop lernen Sie, wie Sie eine Website einfach, schnell und zunächst kostenlos einrichten können. Dabei nutzen Sie den Webbaukasten eines deutschen Anbieters. Sicherer Umgang mit Bürosoftware und Mouse ist Voraussetzung.

Donnerstag, 10. September 2020 9 – 12 Uhr

Grundlagen: Marketingplan erstellen

Die Positionierung am Markt sowie die Zielgruppen-Definition und -Ansprache durch klassische und neue Medien sind die wesentlichen Elemente des Workshops, der Grundlagen des Marketings vermittelt. Er richtet sich an junge Unternehmen und an Betriebsinhaber/innen, die bislang kaum Marketing betrieben haben.

Dienstag, 15. September 2020 9 – 12 Uhr

Zielgruppen: Kunden 50plus begeistern

Über 30 Millionen Menschen in Deutschland sind über 50 Jahre alt, Tendenz weiter steigend. Diese „Best Ager“ geben jährlich über 720 Milliarden Euro aus. Im Workshop können Sie Ihren Betrieb einem Selbstcheck unterziehen. Außerdem werden Ideen erarbeitet, wie und mit welchen Produkten und Dienstleistungen diese kaufkräftige Klientel angesprochen werden kann und welche Kanäle dafür geeignet sind.

Donnerstag, 1. Oktober 2020 9 – 12 Uhr

Flyer: Erfolgreich werben für wenig Geld

Flyer sind ein vielseitiges Werbemittel und ein relativ kostengünstiges Instrument, um auf Leistungen oder Produkte aufmerksam zu machen. Doch wie sollten sie gestaltet sein, um den gewünschten Erfolg zu erzielen? Nach einer Einführung in die Grundlagen der Gestaltung erstellen Sie eigene Entwürfe mit Papier, Schere und Bleistift. Auch die spätere drucktechnische Umsetzung wird besprochen.

Dienstag, 6. Oktober 2020 9 – 12 Uhr

Alle Workshops finden im Berufsbildungszentrum (bbz) Arnsberg, Altes Feld 20, statt. Die Workshops sind kostenfrei, sie richten sich an Inhaber/innen oder verantwortliche Mitarbeiter/innen in Handwerksbetrieben. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

