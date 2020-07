RAPortage – Dein eigener Text wird ein cooles Musikvideo

Jugendliche werden heute gerne als Computer-Freaks und Smartphone-Junkies gesehen, die um Bücher und alles Geschriebene einen großen Bogen machen.

Das trifft sicher auf manche zu, aber Webseiten wie Fanfiction oder Wattpad beweisen das Gegenteil.

Vermutlich sind junge Leute sogar aktiver als Erwachsene, man schaue sich nur die unzähligen Beiträge auf der Plattform “Fanfiction” an, dort können Leserinnen und Leser ihren Buch- oder Filmlieblingen neue Fortsetzungen oder einen anderen Schluss schreiben. Auch das große Interesse an Poetry Slams zeigt, dass es zahlreiche Jugendliche gibt, die Freude am Schreiben haben und Möglichkeiten suchen, diese Begeisterung mit anderen zu teilen und ein Feedback für ihre Leistungen zu erhalten.

Die Stadtbibliothek Brilon bietet in den Sommerferien einen viertägigen Workshop für Jugendliche und junge Erwachsene an, die gerne schreiben und aus ihrem Text ein eigenes Musikvideo machen möchten.

Gemeinsam mit den Profis der RAPschool NRW arbeiten die jungen Leute an der Erstellung der Texte, der Realisation der eigenen Songs und der Produktion der Filme.

Die Bibliothek verwandelt sich in ein mobiles Tonstudio, in dem nach der textlichen und musikalischen Arbeit die Songs aufgenommen und abgemischt werden.

Doch damit noch nicht genug! Danach geht es an die Produktion des Musikvideos! Unter Anleitung der Medienpädagogen übernehmen die Teilnehmer/innen dabei selbst alle Stabsfunktionen und lernen intensiv alle “Workflows” und “Departments” kennen. Sämtliche Jobs vor und hinter der Kamera werden vergeben und die organisatorischen und technischen Vorbereitungen getroffen. Die Tage dienen dem Dreh im Innen- und Außenbereich mit professioneller Technik. Ein weiterer Tag steht ganz im Zeichen der “Postproduktion”, bei der die Teilnehmer/innen Bild- und Tonschnitt kennenlernen und anwenden.

Kursinhalte sind u.a.: – Kamera-, Licht- und Tontechnik und Videobearbeitung.

Für diesen Workshop sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei. Der Workshop über 4 Tage mit der Rapschool NRW findet von Dienstag, 21.7. – Freitag, 24.7.2020 täglich von 11-16 Uhr in der Stadtbibliothek Brilon statt. Er richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren und an junge Erwachsene und findet in Kooperation mit dem zdi Bildungsnetzwerk HSK statt.

Die Bibliothek nimmt Anmeldungen unter Tel. 02961 / 794460 oder [email protected] entgegen.

