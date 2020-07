Safety first: Warsteiner Brauerei setzt sich für Arbeitssicherheit ein

Familienunternehmen erhält Prämie der BGN zum sechsten Mal in Folge

brilon-totallokal: Extra-Maßnahmen im Arbeitsschutz: Seit 2014 zahlt die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) eine Prämie an Unternehmen aus, die im Bereich der Arbeitssicherheit deutlich mehr Maßnahmen ergreifen und umsetzen, als das Gesetz vorschreibt. Die Warsteiner Brauerei nimmt seit Beginn der Prämienzuwendung teil und erhält diese bereits zum sechsten Mal.

Die BGN regt Unternehmen seit 2014 mit Hilfe einer Prämie dazu an, mehr für Arbeitssicherheit ihrer Beschäftigten zu tun. Seitdem nimmt Warsteiner jährlich teil. Jetzt wurde die Brauerei zum sechsten Mal für das Jahr 2019 für ihre Umsetzung der Präventionsmaßnahmen aus den Bereichen Arbeitsschutz-Organisation, Aus- und Fortbildung, Transport und Verkehr, Arbeitssicherheit sowie Gesundheit und Ergonomie prämiert.

In all diesen Bereichen gehen die ergriffenen Maßnahmen über die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen hinaus. Ulrich Brendel, Geschäftsführer Technik der Warsteiner Gruppe, freut sich: „Als Familienunternehmen liegt uns das Wohl und die Gesundheit unserer Mitarbeiter besonders am Herzen. Daher schaffen wir bestmögliche Arbeitsbedingungen und ein sicheres Umfeld für alle Kollegen. Dass wir die Prämie bereits zum sechsten Mal in Folge erhalten, belegt, dass wir hier sehr gut aufgestellt sind.“

Ein guter Arbeitsschutz führt laut BGN zu weniger Arbeitsunfällen, damit verbundenen Mitarbeiterausfällen sowie Verdachtsfällen mit Berufskrankheit. Da die Mitarbeiter sich bei der Arbeit sicher fühlen, sind sie auch häufig motivierter und leistungsfähiger. Ob ein Betrieb prämiert wird, stellt die BGN zum Jahresbeginn mithilfe von Fragebögen und Betriebskontrollen fest. Wenn mindestens 80 Prozent aller aufgeführten Maßnahmen umgesetzt wurden, wird das Unternehmen prämiert.