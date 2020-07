Zumba®-Sommerkurs in Antfeld

Die VHS Olsberg bietet in Antfeld einen Zumba®-Sommerkurs an.

brilon-totallokal: Zumba® ist Aerobic, gepaart mit lateinamerikanischen Rhythmen wie Salsa, Merengue, Cumbia und Reggaeton. Der Kurs ist sowohl für Teilnehmende mit Vorkenntnissen als auch für Anfänger geeignet und findet ab dem 20. Juli an fünf Montagen jeweils von 18:00 bis 19:00 Uhr in der Sporthalle am Sonneneck in Antfeld statt.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch – Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

