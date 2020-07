Große Nachfrage nach Angeboten der virtuellen Akademie und DEKRA Safety Web

DEKRA Akademie mit E-Learning-Offensive auf Erfolgskurs

Bereits mehr als 100.000 Nutzer der Online-Unterweisungsplattform

Schwerpunkte sind Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Compliance

Weitere Angebote als Blended Learning mit Digital- und Präsenzunterricht

Hygienetrainings in Corona-Zeiten im virtuellen Klassenzimmer beliebt

brilon-totallokal: Digitale Lernangebote sind fester Bestandteil des Portfolios der DEKRA Akademie. Nun weitet der bundesweit tätige Bildungsanbieter mit Stammsitz in Stuttgart sein E-Learning-Angebot nochmals deutlich aus. Die DEKRA Akademie und die Tochter DEKRA Media, verantwortlich für die digitale Umsetzung der Bildungsinhalte, bringen digitale Bildung sicher konsumierbar.

Ein Kernthema der DEKRA Akademie sind Sachkundeschulungen im Bereich „Arbeitssicherheit“. Dazu gehören Schulungen wie zum Beispiel der Umgang mit Hochvoltfahrzeugen sowie die Weiterbildungen zum Sicherheitsbeauftragten, zum Gabelstaplerfahrer, zum Regalinspekteur, zum Brandschutzhelfer oder auch zur elektrotechnisch unterwiesenen Person (EuP).

Die Seminare werden als Blended Learning angeboten. Heißt: Die Teilnehmer eignen sich die theoretischen Grundlagen zunächst im Selbststudium an – entweder als klassisches Web Based Training oder als video-basierte Schulungsform. Der entscheidende Vorteil beider Varianten: Der Nutzer bestimmt Zeit und Ort des Lernens selbst, er kann die Lerneinheit jederzeit unterbrechen und später an derselben Stelle fortfahren. Nach bestandenem Online-Test startet die praxisorientierte und übungsintensive Präsenzphase.

Ein weiterer Schwerpunkt sind Schulungen mit Live-Onlinetrainings. Die DEKRA Akademie bietet mittlerweile Hunderte Trainingstermine im Virtual Classroom an – beispielsweise bei der Ausbildung von Hygienebeauftragten. Hier sind zurzeit die Seminare „Hygienebeauftragte für Clubs, Bars, Eventgastronomie und Veranstaltungen“, „Hygienebeauftragte für die Tourismusbranche“ und „Hygienemaßnahmen für Barbiere und Friseure“ besonders stark nachgefragt.

Auch zumeist längerfristige berufliche Qualifikationen und Umschulungen werden digital vermittelt: Mehr als 400 Qualifizierungsangebote für Arbeitsuchende finden im Virtual Classroom oder im Blended-Learning-Format statt.

DEKRA Media ist mit dem Online-Unterweisungsportal DEKRA Safety Web auf Erfolgskurs. Hier werden gesetzlich geforderte jährliche Unterweisungen flexibel, unkompliziert und rechtssicher vermittelt. Schwerpunkte sind „Arbeitssicherheit“, „Gesundheitsschutz“ und „Compliance“. Soeben wurde die Marke von 100.000 Nutzerlizenzen überschritten. Ein wichtiger Baustein des Erfolgs ist Aktualität: Eine neue Online-Unterweisung zum Thema „Betriebshygiene“ in Corona-Zeiten ist bereits verfügbar, weitere branchenspezifische Hygienethemen sowie die Unterweisung „Homeoffice“ folgen in Kürze. Außerdem steht eine kostenlose Kurzunterweisung zum Transport von SARS-CoV-2-Proben bereit. Als zusätzliches kostenfreies Zusatzangebot ist auf dem YouTube-Kanal von DEKRA Safety Web eine neue Video-Reihe zu „Arbeiten und Gesundheitsschutz in Zeiten von Corona“ entstanden.

Über DEKRA Akademie Die DEKRA Akademie GmbH, eine Tochter der DEKRA SE, versteht sich als individueller Berater und ganzheitlicher Prozessbegleiter für Qualifizierung. Langjähriges Know-how und Erfahrung aus der Bildungsberatung werden genutzt, um gemeinsam mit Partnern neue Qualifizierungskonzepte zu entwickeln. Mit ihrer praxis-, kunden- und qualitätsorientierten Ausrichtung ist die DEKRA Akademie einer der größten privaten Bildungsanbieter Deutschlands und bereitet jährlich mehr als 150.000 Teilnehmer auf veränderte oder neue berufliche Anforderungen vor.

Über DEKRA Seit mehr als 90 Jahren arbeitet DEKRA für die Sicherheit: Aus dem 1925 in Berlin gegründeten Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. ist eine der weltweit führenden Expertenorganisationen geworden. Die DEKRA SE ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des DEKRA e.V. und steuert das operative Geschäft des Konzerns. Im Jahr 2019 hat DEKRA einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro erzielt. Fast 44.000 Mitarbeiter sind in rund 60 Ländern auf allen fünf Kontinenten im Einsatz. Mit qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen arbeiten sie für die Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. Das Portfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und Gutachten über Schadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, Sicherheitsberatung sowie die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen bis zu Schulungsangeboten und Zeitarbeit. Die Vision bis zum 100. Geburtstag im Jahr 2025 lautet: DEKRA wird der globale Partner für eine sichere Welt.

