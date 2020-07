POL-HSK: Einbrüche im HSK

Wieder Einbrüche in Bestwig und Olsberg

brilon-totallokal: Bestwig: Im Zeitraum zwischen Montag 23 Uhr und Dienstag 5:45 Uhr sind Unbekannte in ein Hotel in der Hauptstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang zu dem Gebäude. Die Unbekannten brachen einen Zigarettenautomaten auf und öffneten die Tür zu einem Büroraum. Hier entwendeten sie einen Tresor.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Olsberg: Im Zeitraum zwischen dem 28. Mai 8:40 Uhr und dem 3. Juli 17:20 Uhr sind Unbekannte in den Keller eines Wohnhauses in der Hüttenstraße eingebrochen. Die Täter brachen die Kellertür auf und verschafften sich so Zugang zu dem Haus. Die Unbekannten entwendeten diverse Arbeitsgeräte.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

