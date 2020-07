Corona-Virus: 4 Neuerkrankte, 1 Genesener, 5 stationär

Aktuellen Erkranktenzahlen im Hochsauerlandkreis

brilon-totallokal: Am Donnerstag, 9. Juli, 9 Uhr, gibt es im Hochsauerlandkreis vier Neuerkrankte und einen Genesenen. Insgesamt sind es damit 14 Erkrankte, 602 Genesene und 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden fünf Personen behandelt, zwei davon intensiv. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt nun 633.

In drei Orten im Kreisgebiet sind in einzelnen Familien mehrere Fälle aufgetreten. Das Gesundheitsamt war vor Ort, kann aber nicht ausschließen, dass es in den nächsten Tagen dort zu weiteren Erkrankungen kommen wird. Für die Kontaktpersonen wurde bereits eine Quarantäne angeordnet und Testungen veranlasst. Sobald Ergebnisse vorliegen, wird dazu weiter informiert.

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon