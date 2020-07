Die Briloner Michaeliskirmes findet nicht statt

Die Briloner Michaelis Kirmes muss coronabedingt endgültig abgesagt werden

brilon-totallokal: Das Land Nordrhein-Westfalen hat am vergangenen Montag die zwischen den Spitzen von Bund und Ländern getroffene Regelung für die Durchführung von Großveranstaltungen in die CoronaSchutzVO aufgenommen. Danach sind große Festveranstaltungen bis zum 31. Oktober 2020 untersagt. Bespielhaft werden in der Verordnung Kirmesveranstaltungen, Stadt- und Dorffeste, Schützenfeste und ähnliche Veranstaltungen genannt. Damit ist nun auch endgültig klar, dass die Briloner Michaeliskirmes, ihres Zeichens die größte Innenstadtkirmes im Hochsauerland­kreis, in diesem Jahr ebenfalls nicht stattfinden kann.

Bürgermeister Dr. Bartsch bittet um Verständnis: „Auch, wenn mit dieser Entscheidung zu rechnen war, trifft sie uns doch sehr. Im Interesse unser aller Gesundheit ist sie jedoch unumgänglich. Auf der Kirmesmeile, die quer durch die historisch gewachsene Innenstadt führt, an den Krammarktständen und in den Zelten sind Hygiene- und Abstandregeln im Kirmestrubel nicht einzuhalten, eine Kirmes im gewohnten Sinne wäre unter Corona-Bedingungen nicht durchführbar. Im Übrigen wäre die im Rahmen der möglichen Ausbreitungsbekämpfung nötige Kontaktnachverfolgung unmöglich.“

Es bleibt zu hoffen, dass im nächsten Jahr wieder eine Michaeliskirmes so durchgeführt werden kann, wie wir es gewohnt sind und wie sie bei den Menschen in Brilon und der gesamten Region so sehr geschätzt wird.

Bild: Das alljährlich auf dem Markt stehende Riesenrad wird uns fehlen.

