Patrick Sensburg: Stadtbücherei Olsberg erhält Förderung durch den Bund

brilon-totallokal: Gute Nachrichten für die Olsberger Stadtbücherei: Der Bund fördert die Bibliothek im Rahmen des „Soforthilfeprogramms für zeitgemäße Bibliotheken in ländlichen Räumen“ mit rund 3.750 Euro. Dies gibt der heimische Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg bekannt.

Mit den Geldern fördert die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien, Staatsministerin Prof. Monika Grütters MdB, gemeinsam mit dem Deutschen Bibliotheksverband Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Ausstattung und zur Umsetzung zeitgemäßer Bibliothekskonzepte. Ziel des Programms ist es, Bibliotheken im ländlichen Raum zukunftsfähig zu machen als Orte der Kultur, des Wissens und der Begegnung. „Ich freue mich sehr, dass die Stadtbücherei in Olsberg mit ihrem Förderantrag erfolgreich war und die Gelder nun nach Olsberg fließen können“, so Patrick Sensburg.

In Olsberg soll mit Hilfe der Förderung eine Außenrückgabebox entstehen, die es den Nutzern der Bibliothek ermöglicht, Medien auch außerhalb der

Öffnungszeiten zurückzugeben. „Damit erweitern wir erneut den Service für die Nutzerinnen und Nutzer der Stadtbücherei. Sollte es darüber hinaus

später im Jahr noch zu einem zweiten Corona-Lockdown kommen, dann würde uns die Rückgabebox als kontaktlose Rückgabeform auch ganz

andere Möglichkeiten für einen Weiterbetrieb der Stadtbücherei eröffnen“, so Olsbergs Bürgermeister Wolfgang Fischer.

Das Soforthilfeprogramm ist Teil des Programms „Kultur in ländlichen Räumen“, das sich an Bibliotheken in Gemeinden im ländlichen Raum richtet. Die Mittel stammen aus dem „Bundesprogramm Ländliche Entwicklung“ (BULE) des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft mit dem in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche innovative Projekte im Hochsauerlandkreis gefördert worden sind.

