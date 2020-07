Swing, Soul, Rock, Jazz und Oldies beim Musiksommer

Mr. Soulman gastiert am Sonntag um 15 Uhr im Kur- und Vitalpark Winterberg

brilon-totallokal: Spazieren gehen, Eis essen, Kaffee trinken und dazu im Kur- und Vitalpark Winterberg den Klängen der vielen verschiedenen Interpreten lauschen. Das ist der Winterberger Musiksommer. Am vergangenen Sonntag startete der Musiksommer in die neue Saison, nun geht es weiter. Die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH lädt am kommenden Sonntag, 12. Juli, zusammen mit dem Verkehrsverein Winterberg zum Konzert von „Mr. Soulman“ an die Konzertmuschel im Kur- und Vitalpark. Im Freien lässt sich wunderbar Abstand halten und die Musik genießen.

Swing, Soul, Rock, Jazz und Oldies werden am Nachmittag ab 15 Uhr zu hören sein. Hinter dem Künstlernamen verbirgt sich Erwin Diefenbach aus Züschen. In Wiesbaden geboren, trat er in den vergangenen 50 Jahren in verschiedenen internationalen Bands als Leadsänger auf. Heute solo, als “Mr. Soulman” unterwegs, trägt er unter anderem Lieder von Frank Sinatra, Ray Charles, Tom Jones, Elvis Presley, Stones, Westernhagen, Joe Cocker, James Brown und anderen Gesangsgrößen vor. Diese Künstler werden nicht nachgeahmt, Erwin Diefenbach verleiht den Songs seine persönliche Note.

Mit seiner zum größten Teil selbst produzierten Background-Musik und Live-Gesang mixt er aus Swing, Rock, Soul, Jazz, Gospel, Oldies und viel Entertainment einen bunten Melodien-Cocktail. Er ist in der glücklichen Lage, seine bemerkenswerte Stimme der jeweiligen Musikrichtung anzupassen. Mal klingt sie rockig-hart, soulig-rau und gefühlvoll bei Slowrock und Swing. In Winterberg gibt der Musiker ein zweistündiges Konzert. Der Eintritt ist wie immer frei.

Quelle: Ralf Hermann – Stadt Winterberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon