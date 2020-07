3D-Technik für die Stadtbibliothek Brilon

Geld kommt aus dem Soforthilfeprogramm für zeitgemäße Bibliotheken im ländlichen Raum

brilon-totallokal: Neben der Leseförderung gehört die Medienbildung seit vielen Jahren zu den wesentlichem Aufgabenbereichen der Stadtbibliothek Brilon. Das Veranstaltungsangebot der Bibliothek ist (bzw. war bis März 2020) ein abwechslungsreicher Mix aus analogen und digitalen Angeboten.

Alle zwei Jahre fanden bisher immer die sogenannten „Medientage“ in der Briloner Bibliothek statt. Bei den Medientagen werden neue Trends aus der digitalen Welt und im digitalen Bereich für die Briloner Bevölkerung erlebbar gemacht.

Die Stadtbibliothek Brilon, wird immer wieder gefragt, warum die Medientage „nur“ alle zwei Jahre stattfinden und nicht regelmäßig niedrigschwellige Veranstaltungen zu neuen digitalen Themen zum Ausprobieren angeboten werden.

„Bisher fehlte uns die hochwertige Technik. Das Soforthilfeprogramm für zeitgemäße Bibliotheken im ländlichen Raum „Vor Ort für alle“ kam uns hier wie gerufen.“, so Ute Hachmann, Leiterin der Stadtbibliothek Brilon.

2018 hatte die Bibliothek in ihren Räumlichkeiten die „Werkstatt“ eingerichtet – ein offener, heller Raum, der zum kreativen Tun einlädt. Hier bietet sie regelmäßig u.a. die Veranstaltungsreihe „#handgemacht“ an. Es geht insbesondere um „Handarbeit, Nachhaltigkeit und Upcycling“. Der Raum für ein neues digitales Veranstaltungs-Konzept war in der Briloner Stadtbibliothek also vorhanden, aber die hochwertige digitale technische Ausstattung fehlte bisher.

Für die Projektidee „Mach mit – mach’s digital“ hat die Stadtbibliothek Brilon nun einen Förderbescheid über eine Summe von 17.163,75 € aus dem Soforthilfeprogramm „Vor Ort für Alle“ erhalten.

Mit dem Förderprogramm möchte die Bibliothek die Chance nutzen, um unter dem Motto „Mach mit – mach’s digital“ einen digitalen Werkraum mit Veranstaltungen einzurichten, neueste Technik bereitzustellen und digitale Angebote für Kundinnen und Kunden erlebbar zu machen.

Die Ausstattung sieht unter anderem die Anschaffung von 3D-Technik vor.

Mindestens einmal im Monat werden ab Spätherbst (soweit die Corona-Lage es erlaubt) Veranstaltungen für neugierige Digitalinteressierte junge und ältere Kunden zur 3D-Technik, virtuellen Realität, zu Robotik- und Makerideen angeboten.

Vor Ort für Alle Mit dem Soforthilfeprogramm „Vor Ort für Alle“ fördert der Deutsche Bibliotheksverband im Jahr 2020 bundesweit zeitgemäße Bibliothekskonzepte in Kommunen im ländlichen Raum. Primär geht es dabei um die Modernisierung und digitale Ausstattung der Bibliotheken. Ziel ist es, Bibliotheken als „Dritte Orte“ auch in ländlichen Räumen zu stärken und so einen Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhältnissen zu leisten. Das Soforthilfeprogramm wird durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) im Rahmen des Programms „Kultur in ländlichen Räumen“ gefördert. Die Mittel hierfür stammen aus dem Bundesprogramm „Ländliche Entwicklung“ (BULE) des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. www.bibliotheksverband.de/soforthilfeprogrammprogramm

Der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv) Der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv) vertritt mit seinen mehr als 2.100 Mitgliedern bundesweit rund 10.000 Bibliotheken mit 25.000 Beschäftigten und 11 Mio. Nutzer*innen. Sein zentrales Anliegen ist es, Bibliotheken zu stärken, damit sie allen Bürger* freien Zugang zu Informationen ermöglichen. Der Verband setzt sich ein für die Entwicklung innovativer Bibliotheksleistungen für Wissenschaft und Gesellschaft. Als politische Interessensvertretung unterstützt der dbv die Bibliotheken insbesondere auf den Feldern Informationskompetenz und Medienbildung, Leseförderung und bei der Ermöglichung kultureller und gesellschaftlicher Teilhabe für alle Bürger*innen. www.bibliotheksverband.de

