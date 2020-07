Fotofit durch den Sommer

Fotosafari “Almequellen” bei der VHS Brilon

brilon-totallokal: In diesem Fotokurs lernen die Teilnehmenden, bessere Fotos im Freien zu gestalten. Zusätzlich zur Fotosafari gibt es interessante und kurzweilige Informationen zum „Seelenort“ Almequellen. Die Teilnehmenden können ihr hinzugewonnenes Wissen unter professioneller Anleitung sofort während der Wanderung ausprobieren.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 22. Juli, von 13:00 bis 19:00 Uhr statt. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Kirche in Alme. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

