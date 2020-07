Vor der Sommerpause noch die Karriere pushen

FH SWF: Online-Seminare zu Vorstellungsgespräch, Karriere und mehr

brilon-totallokal: Ersatzlos streichen – das war für die Organisatoren des Karrieretags keine Option. So stellte das Team in ständigem Austausch mit Ausstellern, Partnern und Hochschulangehörigen kurzerhand ein digitales Alternativprogramm auf die Beine. Adressaten wie Studieninteressierte, Studierende, Absolventen und Jobsuchende, profitieren auch jetzt noch: 2020 bietet der Karrieretag Online-Seminare, Beratungsgespräche, Vorträge und vieles mehr über das ganze Jahr an. Vor der Sommerpause gibt es noch vier Termine – kostenlos und offen für alle. Eine Anmeldung ist noch möglich.

Das Konzept, Vorträge und –Seminare rund um die Themen Karriere digital anzubieten, war vielleicht – mit Abstand – der beste Weg, die Chancen der Situation zu nutzen. Die Online-Veranstaltungen sind gut besucht, Unternehmen aus der Region und darüber hinaus bringen sich mit Ideen für weitere Programmpunkte ein.

So geht es am kommenden Dienstag, 14. Juli, um das „1×1 der Karriere“. Demnach folgt die Arbeitswelt gewissen Spielregeln. Welche das sind, erfahren Auszubildende Studierende, Berufseinsteiger oder Professionals im Rahmen des Vortrags in der Zeit von 16 bis ca. 18 Uhr.

Am 22. Juli geht es um „den psychologischen Vertrag & Tipps zum Vorstellungsgespräch“. Dabei geht es um die entscheidende Bewerbungsphase und den Eintritt in die Berufswelt. Der erste Eindruck zählt – wie das Zusammenspiel von unbewussten Erwartungen und dem ersten Eindruck durch das Vorstellungsgespräch auch in Zeiten von Corona gestaltet werden kann, erfahren Zuhörer*innen im Online-Seminar ab 15 Uhr.

Besonders an Studierende und Jobsuchende aus dem Ausland richtet sich ein komplett in englischer Sprache gehaltener Vortrag am Samstag, 25. Juli, ab 10 Uhr. Die Globalisierung und der demografische Wandel werden in Zukunft dazu führen, dass immer mehr internationale Auszubildende und Studierende in deutschen Unternehmen arbeiten und deutsche Hochschulen besuchen. Der Vortrag soll unterstützend einen detaillierten Einblick in „typisch deutsche“ Verhaltensweisen sowie Tipps für eine erfolgreiche Integration bieten.

Das Vorstellungsgespräch auf Distanz ist Corona-bedingt zum Standard geworden. Eine gute Vorbereitung ist alles. Was sind die Besonderheiten in Vorstellungsgesprächen via Telefon und Video, wie ist der Ablauf, welche Verhaltensregeln gibt es? Dies und mehr wird in einem interaktiven Online-Seminar am 28. Juli ab 15 Uhr geklärt.

Detaillierte Informationen zu allen Veranstaltungen sind auf der Website unter http://www.programm.karrieretag-soest.de einsehbar. Die Teilnahmen an den Online-Seminaren und -Vorträgen ist kostenlos, anmelden kann sich über das Formular im Netz jeder.

Quelle: Fachhochschule Südwestfalen

