Corona-Virus: Umgebungsuntersuchung in Medebach und Hallenberg

Umgebungsuntersuchung in fünf Mehrfamilienhäusern durchgeführt

brilon-totallokal: Winterberg: Das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises hat am Samstag, 11. Juli, mit drei Teams 55 Tests in den Familienverbünden in Medebach und Hallenberg im Rahmen einer Umgebungsuntersuchung durchgeführt und direkt Kontakt mit den Betroffenen in fünf Mehrfamilienhäusern aufgenommen. Unterstützt wurde das Gesundheitsamt von der Sauerlandpraxis Förster. Es wurden vereinzelt weitere Quarantänen ausgesprochen.

In Medebach befinden sich nun sechs Familien in Quarantäne, in Hallenberg sind es zwei. Aktuell gibt es in Medebach diesbezüglich sieben Erkrankte, in Hallenberg vier.

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis

