Grußworte vom Oberst und Hauptmann zum Wülfter Schützenfest 2020

Liebe Schützenbrüder, liebe Wülfterinnen und Wülfter, liebe Gäste!

brilon-totallokal: Leider muss in diesem Jahr das Hochfest unserer Bruderschaft aufgrund des Coronaviras Covid-19 ausfallen. Selbstverständlich ist für uns die Gesundheit der Wülfter Bevölkerung und unserer Gäste immer das Wichtigste. Aus diesem Grund werden wir natürlich alle, die von unserer Bundes- und Landesregierung vorgegebenen Regularien einhalten.

Trotz der Absage unseres Schützenfestes, möchten wir die Wülfter Bevölkerung höflich darum bitten, ihre Häuser zu beflaggen, um damit die Tradition zu wahren, und ein Zeichen der Verbundenheit in dieser nicht ganz einfachen Zeit zu setzen. Unter den bestehenden Pandemie Regeln findet am Sonntag den 26.07.2020 um 10:00 Uhr eine Schützenmesse im Park mit anschließender Gefallenenehrung am Ehrenmal statt.

Um unsere Jubilare auch in diesem Jahr zur Geltung kommen zu lassen, haben wir uns dazu entschlossen, ihre Fotos zu veröffentlichen und gratulieren ihnen auf diesem Wege ganz herzlich zu ihren Jubiläen. Jubelkönigspaar 25 Jahre ist dieses Jahr Theo Schmidt mit seiner damaligen Königin Jutta Göke, geb. Gossmann.

Da unsere langjährigen Partner, die Brauerei Westheim, sowie der Getränkefachhandel Peter Bergmann auch hart von der Corona Pandemie betroffen sind, möchten wir euch höflich darum bitten, diese durch den Kauf von Produkten aus dem Hause Westheimer zu unterstützen.

Die Schützenbruderschaft St. Anna Wülfte wird mittlerweile seit 30 Jahren großzügig durch die o.a. Partner unterstützt. Hierfür können wir nur durch unser richtiges Handeln unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Gerade in schweren Zeiten ist es umso wichtiger, dass eine Partnerschaft von allen Seiten gelebt wird.

Mit freundlichen Schützengruß

Josef Ising 1. Vorsitzender und Oberst

Reinhold Wiese 2. Vorsitzender und Hauptmann

Quelle: Christian Göke – Schützenbruderschaft St. Anna Wülfte 1828 e.V.

