Stilvoll und zeitlos – Ob Kochen oder Heizen

Innovative Holzherde sorgen für stimmungsvolle Atmosphäre in der Küche

brilon-totallokal: Es gibt Tage, da denken wir an frühere Zeiten und schwelgen in diesen schönen Erinnerungen. Und dann denken wir häufig, dass sich diese wunderbaren Momente nicht mehr eins zu eins aufleben lassen. Und doch gibt es Lösungen, den Flair vergangener Zeiten mit den Möglichkeiten von heute zu kombinieren und damit eine sogenannte Win-win-Situation zu schaffen. Das gilt zum Beispiel für Holzherde, die einerseits damalige Augenblicke in Großmutters Küche wieder lebendig werden lassen und andererseits – mit moderner Optik und innovativer Technik ausgestattet – auch aktuell eine Hauptrolle spielen können.

Genau diese kommen vom österreichischen Traditionsunternehmen Lohberger Heiz + Kochgeräte Technologie GmbH. Die Serie „Style“ etwa setzt echte Akzente. Modern, mit mattem Schwarz, Hochglanz-Glasfronten und einer klaren Linienführung – die Holzherde sind echte Hingucker. Und gleichzeitig steckt viel Liebe zum technischen Detail in den Modellen Style 60 und Style 94. Bei beiden (und auch beim ab September 2020 erhältlichen Style 75) sorgt ein integrierter Teleskopsockel dafür, dass die Herdhöhe zwischen 85 und 92 cm stufenlos anpassbar ist.

Zudem sind die Herde mit dem Lohberger Jetfire-System ausgestattet. Das macht sie mit einer Energieeffizienzklasse A+ besonders nachhaltig, sodass es hier mehr Leistung bei gleicher Holzmenge gibt: Die Bündelung der Flammen direkt über dem Feuerraum und extra zugeführte Verbrennungsluft bewirken eine Art Turboeffekt, der zu Temperaturen bis zu 1.200 Grad Celsius führt.

Für Komfort beim Kochen und Heizen sorgt die SIMPLE AIR-Luftregelung durch selbstständig regulierbare Luftzufuhr. Die zur Verbrennung benötigte Frischluft wird darüber hinaus natürlich nicht dem Wohnraum entzogen, sondern überwiegend von außen über eine Verbindungsleitung zugeführt. Das extragroße Sichtfenster ermöglicht einen tollen Blick auf das lodernde Flammenspiel und damit eine stimmungsvolle Atmosphäre – egal ob der Holzherd dabei zum Kochen, Backen oder eben Heizen genutzt wird. Übrigens: Mittlerweile haben alle Lohberger-Händler nach der Corona-bedingten Zwangspause wieder geöffnet. Weitere Informationen zu den optisch alten Zeiten nachempfundenen, aber hochmodern gebauten Holzherden gibt es unter www.lohberger.com sowie unter www.homeplaza.de.

Bild: Kochen oder Heizen? Beides! Die stilvollen Holzherde „Style“ von Lohberger bringen einen traditionellen Touch in den Wohnraum – garniert mit modernster Technik.

